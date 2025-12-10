JM+ exige al PSOE inversiones "inmediatas" para modernizar el tren y conectar Jaén con Madrid "en 2,5 horas"

Archivo - Línea Madrid-Alcázar-Jaen. Imagen de archivo. - ADIF - Archivo

JAÉN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha exigido al PSOE inversiones "inmediatas" en el tren convencional para "poder llegar a Madrid en 2,5 horas". La formación reclama "renovar la infraestructura y sustituir los trenes de la serie 449 por otros de altas prestaciones, que permitan alcanzar velocidades de 200 kilómetros por hora, mejorando al mismo tiempo la comodidad y el servicio a los pasajeros".

En un comunicado, JM+ ha señalado que "el momento idóneo es ahora, con las obras previstas para adaptar la autopista ferroviaria de mercancías que pasará por el trazado jienense, fruto de las negociaciones de JM+ con el PSOE, con el objetivo de que la provincia se integre en los nodos logísticos y desarrolle áreas industriales".

En este contexto, ha denunciado que "se les agota la paciencia, al igual que a los jiennenses, ante la situación ferroviaria de la provincia, que lleva décadas sin inversiones de ningún Gobierno, ni del PP ni del PSOE". La formación critica que "la infraestructura es obsoleta y los trenes, de otra época, acumulan averías y no superan los 160 kilómetros por hora".

Ante esta situación, la formación ha instado al PSOE a decidir "sin más demora qué plan inmediato tiene para el tren de Jaén, pues no basta con los 130 millones aprobados para ciertas mejoras. La provincia necesita una apuesta firme, a corto plazo y con más recursos sobre la mesa". El presidente de JM+, Juanma Camacho, ha subrayado que "no nos basta lo que hay, y además hay un acuerdo que el PSOE debe cumplir".

En este sentido, ha recordado que JM+ en diversas ocasiones ha reclamado renovar las vías y los sistemas en todo el trazado ferroviario que discurre por la provincia jiennense, ya que la formación apuesta por "vertebrar la provincia para dar servicio a sus habitantes y a los pueblos", motivo por el que ha vuelto a insistir en que el Consejo de Ministros del Gobierno apruebe una partida de "alrededor de 200 millones" para renovar el trazado.

"Con las propuestas que hemos planteado al PSOE lograríamos conectar Jaén con Madrid en 2,5 horas, a corto plazo y usando el trazado actual. También reclamamos mejoras para los destinos hacia Córdoba, Sevilla y Cádiz, muy utilizados por los jiennenses, así como una conexión eficaz con Granada", ha afirmado Camacho.