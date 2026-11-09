JM+ reclama a la Junta una fecha "definitiva" para el tranvía de Jaén y pide que funcione para Navidad

Tranvía de Jaén en pruebas - EUROPA PRESS

JAÉN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Jaén Merece Más (JM+) en el Ayuntamiento ha reclamado a la Junta de Andalucía que concrete "de una vez" el calendario definitivo para la puesta en marcha del tranvía de Jaén.

Asimismo, ha instado a la Administración autonómica a explicar qué actuaciones continúan pendientes para que esta infraestructura, cuyas obras finalizaron hace más de quince años, pueda comenzar a prestar servicio comercial a los ciudadanos de cara a la campaña de Navidad.

El portavoz municipal de la formación, Luis García, ha indicado que la ciudad no puede "seguir acumulando anuncios y retrasos" desde el año 2020. "Si dan fechas que sean reales", ha urgido el portavoz, que también ha mostrado la disposición del equipo de gobierno local (PSOE-JM+) para solucionar cualquier obstáculo.

Al respecto, ha apuntado que el Ayuntamiento realizó la retención de crédito "en menos de 24 horas" tan pronto como supieron que era una condición exigida por la Junta de Andalucía.

Desde JM+ han subrayado que la entrada en funcionamiento del tranvía no debe limitarse a la circulación de los vehículos, sino que debe acompañarse de medidas que lo integren en el modelo de movilidad y en la identidad de la capital. Por ello, el grupo municipal ha recordado las propuestas que ha venido planteando en el seno de la comisión del Tranvía.

Entre estas medidas destaca la revisión del nombre de las paradas para poner en valor los recursos comerciales, culturales, patrimoniales, educativos y sanitarios de Jaén. La formación propone sustituir las actuales referencias a calles por denominaciones vinculadas a espacios estratégicos.

De este modo, plantean nombres como 'Centro Histórico', 'Comercial y de Ocio', 'Museos-Eje Comercial Paseo de la Estación', incorporar la referencia 'El Valle' a la parada de 'Donantes de Sangre', renombrar 'Campus Las Lagunillas' como 'Campus Universitario', y modificar otras paradas por 'Hospital-Parque Empresarial Los Olivares', 'Parque Empresarial Los Olivares Norte' o 'Vaciacostales-Parking'.

Asimismo, el paquete de propuestas de JM+ incluye la integración tarifaria entre el tranvía y el autobús urbano para facilitar los transbordos de los usuarios sin necesidad de abonar un nuevo billete.

También solicitan la gratuidad del parking disuasorio para los usuarios del tranvía y que se estudie la posibilidad de que los taxis y el tranvía compartan la plataforma del Paseo de la Estación, "siempre con las garantías técnicas y de seguridad necesarias".