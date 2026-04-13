JM+ registra su candidatura al Parlamento con Luis García Millán al frente para revertir el "olvido institucional"

Archivo - Luis García Millán, cabeza de lista de Jaén Merece Más al Parlamento de Andalucía. Imagen de archivo. - JM+ - Archivo

JAÉN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El partido provincialista Jaén Merece Más (JM+) ha registrado este lunes, de forma oficial ante la Junta Electoral Provincial de Jaén, su candidatura para las elecciones al Parlamento de Andalucía. Encabezada por el cuarto teniente de alcalde en Jaén, Luis García Millán, la lista se presenta como "una apuesta decidida por el talento local", con representación de distintas comarcas jiennenses y perfiles profesionales vinculados a ámbitos como la tecnología, el mundo rural, el derecho, la educación y la sanidad.

Según ha informado la formación en una nota, la candidatura aspira a convertirse en "la fuerza determinante" en el Parlamento andaluz para reclamar inversiones "históricamente pendientes" y revertir el "olvido institucional" que, aseguran, ha sufrido la provincia por parte de los sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía.

En este contexto, García Millán ha subrayado que la lista de JM+ "es un reflejo de lo que es Jaén: una provincia llena de talento, con personas muy preparadas y trabajadoras, cansadas de que las decisiones sobre su tierra se adopten en despachos de Sevilla o Madrid". Asimismo, ha señalado que la candidatura incorpora profesionales del sector primario, la universidad, el derecho, la sanidad y el activismo vecinal, y ha destacado que se trata de "gente que conoce de primera mano los problemas reales de nuestros pueblos y ciudades".

La lista de JM+ está compuesta por once titulares y cuatro suplentes. En concreto, tras García Millán, en el número dos figura Candelaria Ponce, concejala de JM+ en Cárcheles y anteriormente responsable de las áreas de Educación y Cultura, Mujer y Asuntos Sociales. En el puesto número tres se sitúa el actual alcalde de Santiago-Pontones, Antonio Rodríguez.

Les siguen, en el cuatro, Lucía Troyano; en el cinco, Antonio Cárdenas; en el seis, Ana Dolores Calero; en el siete, Miguel Rodríguez Hernández; y en el ocho, Maribel Díaz González, concejala en la oposición en Puente de Génave. Completa los primeros once puestos Francisco Jesús Castro (nueve), Mónica Sánchez Martínez (diez) y Juan Miguel Fernández (once).

Como suplentes figuran Teresa Amalia Palomeque, José Antonio García Mesa, Paloma Jiménez y José María Mesbailer.

