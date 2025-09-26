Joaquín Sabina encabeza con su gira de despedida un primer fin de semana de otoño cargado de conciertos en Granada

El cantautor Joaquín Sabina durante su actuación en la Maestranza de Sevilla el pasado 4 de septiembre - Rocío Ruz - Europa Press

GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Toros de Granada recibe este sábado por la noche a Joaquín Sabina en su gira de despedida en escenarios de Europa y América, en un fin de semana, el primero del otoño, en que la ciudad de la Alhambra y su entorno tienen una amplia programación de conciertos, incluyendo los del MUAC Festival de Armilla, en el cinturón metropolitano.

La gira de despedida 'Hola y adiós' de Joaquín Sabina comenzó en febrero de 2025 en América, pasando por lugares como México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Ahora, y tras hacer parada también en Londres y París, recala por diversos puntos de España hasta su fin el próximo mes de noviembre, con cuatro conciertos en Madrid.

Se trata de un tour que generó una gran expectación y que llegó acompañado del lanzamiento de 'El último vals', un guiño canalla de Sabina al mundo, en el que ha contado con la ayuda de Leiva en la parte musical y en los arreglos, además del poeta Benjamín Prado coescribiendo la letra junto a él.

La anterior gira de Joaquín Sabina, bautizada 'Contra todo pronóstico', fue la más rotunda de su dilatada carrera, donde la ilusión, la profesionalidad y la experiencia del maestro de Úbeda vencieron el vértigo inicial, contagiando de alegría y energía a sus músicos, impregnando las interpretaciones de una sensibilidad especial y ganándose a un público que se conmovió escuchando el repertorio más selecto del músico andaluz.

Tras ese gran éxito por España y América Latina, con más de 700.000 personas en casi 60 conciertos por una docena de países, Sabina decidió subir de nuevo a los escenarios este año para saludar por última vez antes de bajar el telón, con una gira donde decir 'Hola y adiós' a sus millones de fans y que, en el caso de Andalucía, ya ha recalado en puntos como Sevilla o Úbeda (Jaén), su ciudad natal.

'ÚLTIMOS ACORDES' DE ANDY Y LUCAS

Por otro lado, el fin de semana llega con citas programadas como las del mítico dúo Andy y Lucas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, también este sábado por la noche, y también en el marco de una gira de despedida, que ya recalaba en la provincia granadina en la Feria y Fiestas de Baza este mismo mes de septiembre, el pasado día 13 en el campo de fútbol Alameda.

Después de 20 años de carrera, el dúo Andy y Lucas se despiden con 'Nuestros últimos acordes', una gira en la que hacen disfrutar a sus seguidores de todos sus éxitos de siempre por diferentes escenarios de España y América.

En Armilla, en el marco de las fiestas de San Miguel, que se celebran estos días, el MUAC Festival, en el campo municipal de fútbol de la ciudad metropolitana este sábado en la tarde y hasta la madrugada del domingo, trae a cantantes de primera línea en un cartel encabezado por Abraham Mateo en el que también figuran Álvaro de Luna, Nil Moliner y Pignoise, entre otros.