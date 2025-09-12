Joaquín Sabina llega este sábado con su gira 'Hola y adiós' a Úbeda (Jaén), su ciudad natal

El cantautor Joaquín Sabina durante un concierto de su gira de despedida 'Hola y adiós'. - Rocío Ruz - Europa Press

ÚBEDA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

Joaquín Sabina llega este sábado en Úbeda (Jaén), su ciudad natal, dentro de su gira 'Hola y adiós' y con las entradas agotadas para un concierto previsto a las 21,00 horas en el Centro Deportivo Antonio Cruz.

En marcado de la gira con la que el cantautor se despide de los escenarios e integrado, además, en el Festival de Verano de Úbeda (Festmuve), se trata de una cita especial, según ha destacado a Europa Press la alcaldesa, Antonia Olivares.

La regidora ha expresado la satisfacción que supone ver de nuevo en la ciudad a un artista que "cuenta con el aprecio, el cariño de toda la ciudadanía ubetense". Algo que se refleja en la concesión en 2017 del título de Hijo Predilecto y de la Medalla de Oro de la ciudad o la organización de un concurso de cantautores y unas jornadas que giran en torno a Sabina.

"Para nosotros, no se trata de un concierto más, de un artista más, sino que se trata de un concierto muy especial porque un ubetense universal toca en su ciudad natal", ha afirmado Olivares aludiendo a la vertiente "emocional".

A ello ha sumado el impacto que tiene el concierto desde el punto de vista económico. "Ha supuesto un revulsivo para el comercio, para los alojamientos, para la hostelería, no solamente de la ciudad de Úbeda, sino que me atrevería a decir que, prácticamente, de gran parte de la provincia de Jaén", ha resaltado.

Y ello, en un fin de semana en el que también tendrá lugar La Noche del Patrimonio, que celebran de manera simultánea las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad, y la recta final de las XII Jornadas Sabina por Aquí, entre otras propuestas culturales.

"Esto demuestra, nuevamente, que Úbeda es la capital cultural de la provincia de Jaén y un gran referente cultural en Andalucía y en el mundo", ha puesto de relieve la alcaldesa.

La gira de despedida 'Hola y adiós' comenzó en febrero de 2025 en América, pasando por lugares como México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Ahora, y tras hacer parada también en Londres y París, recala por diversos puntos de España hasta su fin el próximo mes de noviembre.