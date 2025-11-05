Una jornada analiza en Jaén el papel de la tecnología para humanizar la atención a los mayores y fomentar su autonomía

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén ha celebrado las I Jornadas de Transformación Digital para Cuidados Sociosanitarios, en las que se ha puesto de relieve la innovación tecnológica como herramienta para humanizar la atención y potenciar la autonomía de las personas mayores.

En el encuentro, impulsado por el Grupo de Investigación Avances en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones (ASIA) y el Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional (Dasci), se ha reflexionado sobre el papel de la tecnología en los cuidados del futuro y se han difundido los avances del proyecto MicroChip4Age.

Con formato presencial y 'online', ha participado más de un centenar de asistentes entre representantes de entidades, instituciones, empresas, profesionales de distintos ámbitos y estudiantes, "consolidándose como un espacio de diálogo entre la ciencia, la tecnología y el cuidado de las personas", según ha informado la UJA.

La inauguración contó con la catedrática y directora del proyecto MicroChip4Age, Macarena Espinilla; el vicerrector de Estrategia y Universidad Digital, Juan Martínez Moreno, y y la concejala de Igualdad, Educación, Movimientos Sociales y Cooperación al Desarrollo de Jaén, Eva Funes.

En su intervención, el vicerrector ha valorado "la sólida trayectoria" del Grupo de Investigación ASIA: "Ejemplo de liderazgo interdisciplinar y de excelencia científica, que ha posicionado a la Universidad de Jaén como un referente en investigación aplicada y transferencia tecnológica en el ámbito de la inteligencia artificial y los cuidados sociosanitarios", ha dicho.

Asimismo, ha afirmado que el proyecto MicroChip4Age "refleja el compromiso de la UJA con la soberanía tecnológica y la aplicación práctica del conocimiento al servicio del bienestar social".

MICROELECTRÓNICA Y MONITORIZACIÓN INTELIGENTE

Financiado en la convocatoria 2023 de Proyectos Prueba de Concepto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, MicroChip4Age busca mejorar la salud y autonomía de las personas mayores mediante microelectrónica y monitorización inteligente.

La profesora Macarena Espinilla ha explicado que el proyecto representa "un paso decisivo hacia la autonomía tecnológica, al sustituir dispositivos comerciales por 'hardware' propio y personalizado". Este desarrollo, validado en entornos reales, alcanza un nivel de madurez tecnológica TRL7, acercándose a su futura comercialización.

El sistema, que utiliza sensores discretos y técnicas de inteligencia artificial, convierte los datos en información útil para los profesionales sociosanitarios, permitiendo una atención más eficiente, preventiva y centrada en la persona. "No se trata de sustituir el cuidado humano, sino de potenciarlo con tecnología que acompaña, apoya y libera tiempo para lo esencial: la relación y la atención directa", ha precisado.

Las jornadas contaron, además, con la participación de la empresa jiennense Macrosad, dedicada al ámbito de los cuidados, cuya directora de Tecnología e Innovación, Elena Sánchez Segura, ha asegurado que "la investigación universitaria encuentra en el entorno real su mejor aliado".

En este sentido, ha señalado en su ponencia la importancia de la colaboración empresa-universidad y la necesidad de que la tecnología "nazca desde la usabilidad y las necesidades reales de las personas mayores y de los profesionales del cuidado".

EXPERIENCIAS

Por su parte, Raquel Viciana Abad, profesora titular de la UJA e integrante del grupo ASIA, ha ofrecido la ponencia 'Experiencias previas sobre la evaluación de la interacción con sistemas inteligentes basada en factores humanos'.

En ella, ha repasado dos décadas de investigación sobre inteligencia artificial, realidad virtual y factores humanos, destacando la importancia de integrar a las personas desde el inicio del diseño tecnológico.

Viciana ha presentado casos de estudio con simuladores de emergencia, interfaces cerebro-computadora y sistemas robóticos, resaltando la necesidad de considerar la diversidad humana, los sesgos de género y las variables emocionales y cognitivas en el desarrollo de sistemas inteligentes.

"La tecnología no debe estresar al cuidador, sino acompañar y adaptarse a las personas", ha declarado no sin incidir en la multidisciplinariedad real entre ingeniería, salud y ciencias sociales como clave para una innovación efectiva y ética.

MESA REDONDA

La jornada ha incluido también una mesa de reflexión moderada por Juana María Morcillo, en la que participaron María M. Párraga, trabajadora social del grupo ASIA; José Luis López, doctor en Tecnologías de la Información y Comunicación; y María Dolores Muñoz de Dios, profesora de Trabajo Social.

El debate ha girado en torno a dos cuestiones: ¿puede la tecnología cuidar sin invadir? y ¿qué límites éticos deben marcarse en su uso? Las ponentes coincidieron en que la clave está en el respeto a la autonomía y la dignidad, la transparencia en el tratamiento de datos y la participación de las personas mayores en el diseño tecnológico.

Párraga ha considerado que "la tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés", mientras que López ha defendido el desarrollo de sistemas no intrusivos y modelos de aprendizaje federado que preserven la privacidad. De su lado, Muñoz de Dios ha aludido al Modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (MAICP) y la importancia de garantizar accesibilidad universal, justicia y beneficencia en cada innovación.

La jornada concluyó con un mensaje compartido: "Innovar también es cuidar. Detrás de cada sensor y cada algoritmo hay una persona a la que queremos acompañar, proteger y empoderar". Con esta primera edición, la UJA "refuerza su liderazgo en investigación aplicada y transferencia tecnológica, impulsando una innovación responsable, inclusiva y centrada en las personas, que sitúa a Jaén como un referente en el ámbito de los cuidados inteligentes.