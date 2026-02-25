Jornada de puertas abiertas en el Parque de las Ciencias para celebrar el Día de Andalucía

La DJ Lorena Caba durante la sesión en la Torre de Observación. - PARQUE DE LAS CIENCIAS

GRANADA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parque de las Ciencias de Granada permanecerá abierto el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, de 10,00 a 15,00 horas, en una jornada de puertas abiertas en la que los visitantes podrán disfrutar de la nueva exposición temporal 'Frío y calor. Las temperaturas de la vida' y tendrán entrada libre al Planetario y al BioDomo hasta completar aforo.

Este año, el Parque de las Ciencias está llevando a cabo su celebración más especial del Día de Andalucía. Si la semana pasada acogió la entrega de Banderas de Andalucía en Granada, esta semana ha llevado a cabo una iniciativa sonora y visualmente impactante de la mano de la DJ granadina Lorena Caba.

Ella ha sido la encargada de realizar una sesión de una hora de duración desde la Torre de Observación que dará como resultado la grabación de un vídeo promocional.

Caba realiza sesiones en marcos singulares promocionando con su música distintos lugares, como el Auditorio Manuel de Falla, el Peñón de Jolúcar en Torrenueva, Sierra Nevada, el embarcadero del pantano Cubillas o el Palacio de los Córdova.

Desde la Torre de Observación del Parque de las Ciencias la mezcla de ritmos melódicos e intensos y de estilos que van desde el Deep House, el Melodic House & Techno y el Indie Dance junto con unas vistas panorámicas de toda la ciudad y la fulgurante Sierra Nevada presidiendo la escena, ha ofrecido un experiencia visual y sonora indescriptible que quedará para la posteridad como un regalo de la artista y el Parque de las Ciencias a la ciudad.

El fotógrafo y videógrafo Christian Baeza se ha encargado de la grabación y edición del vídeo. Para conmemorar el Día de Andalucía, además de la sesión de Lorena Caba, el Parque de las Ciencias celebra una nueva Jornada de Puertas Abiertas.

El mismo sábado festivo del 28 de febrero, el parque abrirá sus puertas a la ciudadanía con un horario de apertura de 10,00 a 15,00 horas y entrada gratuita para todos los públicos, que incluye también el acceso al Planetario y al BioDomo hasta completar su aforo.