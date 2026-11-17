Presentación de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Granada Premios Lorca, que se celebrará del 20 al 28 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor José Coronado será uno de los grandes protagonistas de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Granada Premios Lorca, que se celebrará del 20 al 28 de noviembre y reunirá en la ciudad a profesionales del cine español e internacional. Hiba Abouk, Carlos Bardem, Nuno Gallego, Pablo Puyol, Cristina Medina, Octavi Pujades y Enrique del Pozo figuran entre los nombres de una programación con 89 obras a concurso, entre cortos, largos y documentales, vinculadas a 14 países.

Durante nueve días, proyecciones, encuentros con actores y directores, estrenos, formación y actividades culturales convertirán Granada en punto de encuentro de la industria audiovisual. El festival tendrá como escenarios el Auditorio Manuel de Falla, el Teatro Isabel la Católica, los Cines Megarama y el Paraninfo del Parque Tecnológico de la Salud de la Universidad de Granada, además de otros espacios para encuentros profesionales.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado la importancia de contar en el calendario cultural de la ciudad con citas como los Premios Lorca, que refuerzan la estrecha relación de Granada con el cine.

"Granada tiene una vinculación histórica con la creación artística audiovisual, con auténticos pioneros del género como José Val del Omar, a los que se suma el nuevo talento que está firmando producciones de una enorme calidad y, por supuesto, un patrimonio natural y arquitectónico inigualable que la convierten en una ciudad especialmente atractiva para el cine", ha aseverado la regidora.

Carazo ha valorado el peso de la industria cinematográfica en esa ambición compartida de ciudad que es la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031: "El cine es una herramienta extraordinaria para contar quiénes somos, para proyectar nuestra identidad y para abrir nuestra ciudad al mundo, pero también una actividad que atrae talento y genera empleo y oportunidades", ha dicho.

El delegado de Cultura de la Junta, Luis Recuerda, ha dicho que, Granada es una provincia profundamente vinculada a la creación cultural. "Por eso es especialmente importante que junto a la presencia de grandes figuras del panorama nacional e internacional, se ofrezca un espacio de visibilidad para los creadores de nuestra tierra, para las producciones andaluzas y para quienes están construyendo desde Granada su futuro profesional en el ámbito audiovisual", ha dicho.

Por parte de la Fundación 'la Caixa', Patricia Maldonado ha puesto en valor la participación de la entidad en los Premios Lorca y su compromiso con iniciativas que acercan la cultura y el cine a públicos diversos. "El cine tiene una enorme capacidad para emocionar, generar reflexión y abrir nuevas miradas, y apoyar proyectos como los Premios Lorca significa contribuir a que esas historias alcancen a más personas, también a través de actividades educativas y sociales que acercan el audiovisual a distintos espacios de nuestra ciudad", ha señalado.

Por su parte, Amador Carmona, en representación de CaixaBank, ha puesto en valor la colaboración de la entidad con los Premios Lorca y su apoyo al desarrollo del sector cinematográfico y cultural granadino. "Apoyar estos premios supone respaldar a los profesionales de la industria audiovisual y acompañar a una ciudad que está trabajando para proyectar toda su capacidad creativa y cultural", ha dicho.

El festival levanta el telón este viernes 20 de noviembre en el Auditorio Manuel de Falla con una gala concebida como un recorrido por algunas de las grandes bandas sonoras cinematográficas. La Banda Municipal de Música de Granada interpretará un programa de obras sinfónicas y música de cine en una ceremonia presentada por Carmen Laura.

Uno de los momentos centrales será la entrega del Lorca de Honor al Talento Musical Cinematográfico al compositor y pianista granadino Sergio de la Puente, autor de bandas sonoras para películas como 'La noche de las dos lunas' y 'Verano en diciembre'.

La ceremonia, tras el pase de la alfombra roja, reconocerá también a la actriz Soumaya Akaaboune, que recibirá una placa honorífica en la sección Mirada Internacional del certamen.

GRANDES FIGURAS DEL CINE

El lunes 23 de noviembre estará dedicado a José Coronado, actor con una trayectoria indiscutible en cine y televisión. Con más de un centenar de trabajos audiovisuales y dos premios Goya, el intérprete recibirá el Lorca de Honor en una ceremonia desde las 18,00 horas en el Teatro Isabel la Católica. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, será la encargada de entregarle el galardón. La jornada concluirá con un encuentro de profesionales e invitados acreditados en la Finca Los Pensadores.

La presencia de figuras del cine y la televisión tendrá uno de sus momentos principales el día 26 cuando los Cines Megarama acojan el estreno en Andalucía de 'Tarántula', thriller de Tirso Calero protagonizado por Hiba Abouk y Nuno Gallego. Ese mismo jueves se proyectará 'Enlorquecido: solo el misterio nos hace vivir', documental codirigido por Miguel Poveda y Manu Huelva, que contará con la participación del cantaor.

El viernes 27, la comedia '¿Me entiendes o te lo explico?', de Jordi Calvet, reunirá a nombres conocidos de la televisión y los escenarios. Tras la proyección está anunciada la participación del director, Anna Senan, así como de Cristina Medina, Javier Bódalo, Octavi Pujades, Pablo Puyol, Torito y Víctor Sandoval.

Otra película que concentrará la atención será 'Calle Málaga', de Maryam Touzani y protagonizada por Carmen Maura, Marta Etura y Ahmed Boulane. Esta coproducción internacional, con seis nominaciones, se proyectará el 27 y contará con la presencia de su directora y del guionista.

La edición concluirá el sábado 28 con una gala en el Paraninfo del Parque Tecnológico de la Salud. La ceremonia comenzará a las 20.00 horas, después de una alfombra roja con entrevistas, fotografías y encuentros con los nominados. Además de la entrega de premios, se rendirá homenaje al desaparecido Juan de Loxa y a la maquilladora Romana González.

COMPETICIÓN

La competición de esta edición de los premios reunirá 89 obras, distribuidas entre 69 cortometrajes y 20 largometrajes y documentales. La programación incluye producciones y coproducciones vinculadas a España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Marruecos, Reino Unido, Irlanda, Paraguay, México, Estados Unidos, Cuba, Serbia e Irán.

Los trabajos competirán en diferentes categorías de los Premios Lorca, con secciones específicas para cortos andaluces, nacionales, internacionales y de animación. Los cineastas granadinos contarán además con categorías propias.

La programación contará con varios estrenos mundiales. El 21 se presentará 'Ganivet', documental de José Luis Hernández Arango sobre la vida del escritor y diplomático granadino. El 22 llegará 'Ella, Elenísima', de Beatriz Lacal del Val, dedicado a la poeta Elena Martín Vivaldi, junto con 'Kairós', ópera prima de José Manuel Hernández Antequera rodada íntegramente en Granada.

El 26 será el turno de 'La noche de los 25', de Agustín Claros Álvarez y también estreno mundial, y de 'Hijo de la ruina', thriller granadino de Francisco Yélamos Martín que llega al festival con diez nominaciones, el mayor número de esta edición.

La programación reservará el miércoles 25 de noviembre a los profesionales y creadores de la provincia con la Gala del Talento Granadino en los Cines Megarama.

El programa se completará con encuentros profesionales y actividades de formación, dando así espacio a su vertiente educativa y social con sesiones matinales para colegios y asociaciones.

La séptima edición de los Premios Lorca cuenta con la colaboración principal de la Fundación 'la Caixa', el apoyo del Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía, y la participación de numerosas empresas y entidades culturales.