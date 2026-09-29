José Ignacio Domínguez protagoniza el arranque del ciclo de cine de la Cátedra de Memoria Democrática de la UCO

Cartel del evento. - UCO

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba (UCO) pone en marcha, un año más, una nueva edición del ciclo de cine 'Memoria en 24 fps', cita que cuenta con el soporte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Asociación Cine Cercano y el Grupo local de Amnistía Internacional y que arrancará con José Ignacio Domínguez, teniente coronel de aviación, retirado, y un pionero de la oposición democrática en el franquismo desde el ejército, como protagonista.

Según ha detallado la UCO en una nota, el ciclo comienza este miércoles, 30 de septiembre, con la proyección de 'Los pasos perdidos' (José Antonio Torres 2015), con la asistencia del director y de José Ignacio Domínguez, teniente coronel de aviación (R), exportavoz de la Unión Militar Democrática (UMD), abogado ambientalista, piloto de caza y transporte. La proyección será en la Filmoteca de Andalucía, a las 17,30 horas.

Su activismo militar comenzó en 1969 y se consolidó con su ingreso en la Unión Militar Democrática. En 1975, siendo uno de los diez oficiales objeto de una orden de detención que le sorprendió en Francia, asumió la portavocía de la organización desde el exilio en tierras francesas, portuguesas y argelinas.

Pese a las promesas de la Transición, sufrió la exclusión institucional, siendo condenado en consejo de guerra y expulsado del ejército, corporación a la que regresaría años más tarde. En su faceta civil se desempeñó como comandante de Iberia y se licenció en Derecho. Utiliza sus conocimientos jurídicos como miembro activo y referente de Ecologistas en Acción, destacando su intervención en causas de gran impacto medioambiental como el Algarrobico o la descontaminación de Palomares.

Asimismo, es cofundador y actual secretario de la asociación Foro Milicia y Democracia, a la vez que un firme defensor de la causa por un Sáhara libre. Íntimamente ligado a Andalucía, se autodefine como "apartidario rebelde, militar, abogado y ecologista, almeriense adoptivo".

La pérdida de libertad de las mujeres en los reformatorios del Patronato de protección de la mujer hasta fechas recientes se abordará en 'El Patronato' (Rosa Alcántara, 2018), que contará con la presencia de Consuelo García del Cid, escritora, investigadora, activista, presidenta de la Asociación Desterradas Hijas de Eva. Tendrá lugar el miércoles 7 de octubre en el Centro Cívico Poniente Sur, a las 18,00 horas.

El miércoles 14 de octubre, a las 17,30 horas, en la Filmoteca de Andalucía, tocará posar la mirada no sobre las víctimas, sino sobre los perpetradores de la violencia política a través de sus descendientes, con figuras muy cercanas a nuestra ciudad en Miradas desobedientes (Anna Solana y Julio de la Parra, 2025). A la proyección acudirá Loreto Urraca Luque, escritora, integrante del colectivo internacional 'Historias desobedientes, familiares de genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia' y nieta de Pedro Urraca, 'cazador de rojos'.

El ciclo finalizará hablando de la construcción de más de 600 fortificaciones militares en la costa española del Estrecho de Gibraltar entre 1939 y 1944 por batallones disciplinarios de trabajadores en 'La muralla de los prisioneros' (José Luis Tirado, 2025). Acompañará a los asistentes en la proyección y coloquio su director, cineasta independiente de películas y vídeo-creaciones sobre derechos sociales, migración, precariedad, medio ambiente, igualdad de género y memoria histórica. La proyección tendrá lugar el domingo 18 de octubre Facultad de Filosofía y Letras, a las 18,00 horas.