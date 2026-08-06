Josele Aguilar, nuevo portavoz adjunto del PSOE-A en el Parlamento junto a María Márquez y Ángeles Férriz

Archivo - El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, en una imagen de archivo - PSOE - Archivo

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Málaga y diputado en el Parlamento, Josele Aguilar, se ha convertido en el nuevo portavoz adjunto del grupo socialista en la cámara andaluza. Cargo que compartirá con María Márquez y Ángeles Férriz, quienes están en el puesto desde el inicio de la legislatura.

Fuentes del PSOE-A han confirmado a Europa Press este cambio en el organigrama del grupo que se produce después de la designación como senadora de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien mantiene la portavocía del grupo en la cámara andaluza. Un cargo que compaginará precisamente con el del portavoz adjunta del grupo socialista en el Senado.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, Aguilar fue senador por Málaga entre 2019 y 2022, año en el que entró en el Parlamento andaluz como diputado por el PSOE. En las últimas elecciones autonómicas del 17 de mayo, Aguilar encabezó la lista electoral de los socialistas en la provincia malagueña.