Juan Bravo: "Nos cambian un ingreso por una deuda" y "no sabemos si Europa está de acuerdo con ese 0,2"

Publicado 07/02/2020 22:48:50 CET

(I-D) El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, atiende a los medios de comunicación tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, en Madrid (España) a 7 de febrero de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID/SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha asegurado este viernes, a la conclusión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF), que "nos cambian un ingreso por una deuda" y ha afirmado, sobre la adopción de un objetivo de déficit de un 0,2 por ciento para 2020, que "no sabemos si Europa está de acuerdo con ese 0,2" tras aludir a un informe de la Abogacía del Estado que parece matizar el cumplimiento de un déficit cero en 2020, según el relato del consejero.

"No puedo estar contento", ha proseguido afirmando Bravo, quien se ha reiterado sobre el planteamiento a su entrada a la reunión del órgano de coordinación autonómica en materia fiscal y financiera: "queremos el IVA y la financiación que nos corresponda".

La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que, en el primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que posteriormente se someterán al Pleno del Congreso y del Senado, para su aprobación.

El CPFF ha aprobado este viernes la nueva senda de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas, que marca una relajación del objetivo de déficit autonómico al 0,2 por ciento del PIB este año y al 0,1 por ciento en 2021, con once votos a favor del Ministerio de Hacienda, las regiones del PSOE y Melilla, frente a la oposición de las regiones gobernadas por el PP, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda.

Los once votos a favor han sido los de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria (en coalición con PRC), Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana), más el voto de Melilla (presidida por Cs) y del propio Ministerio de Hacienda. Por el contrario, han rechazado la nueva senda las cinco regiones del PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia), más la ciudad autónoma de Ceuta.

El consejero de Hacienda no ha respondido, cuando se le he preguntado si Andalucía seguiría con el propósito fijado en su Presupuesto de 2020 de alcanzar el déficit cero en el ejercicio o aprovecharía la relajación del déficit hasta un 0,2 por ciento acordada este viernes, qué camino adoptará Andalucía y se ha remitido a la necesidad de contar con ese informe de la Abogacía del Estado al argumentar que "votar en contra de la Constitución sería un grave riesgo que asumiríamos las comunidades autónomas", en referencia al artículo 135 y la Disposición Adicional Única de modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que marca el déficit cero en 2020. "No podemos votar sin saber qué estamos votando", ha sostenido Bravo.

"No te voy a pagar, te voy a dar un préstamo", ha explicado el consejero sobre el alcance del acuerdo alcanzado en el seno del Consejo de Política Fiscal. "No quiere pagar los 2.500 millones y nosotros seguiremos reivindicando los 534 millones", en referencia a la liquidación que corresponde a Andalucía del ejercicio 2017.

"El déficit hay que pagarlo", ha argumentado el consejero de Hacienda, quien se ha remitido a la gestión de los Gobiernos socialistas entre 2010 y 2011 para expresar sus dudas sobre los acuerdos adoptados. "Salimos profundamente preocupados", ha apuntado Bravo, para indicar que "no hemos tenido respuesta sobre el objetivo de déficit de la Administración del Estado", aun cuando también ha subrayado que "hemos conseguido que por fin se celebre un Consejo de Política Fiscal y Financiera". Bravo ha asegurado que "seguiremos luchando para recuperar los 534 millones por la vía del ingreso y no por la vía de la deuda".

473337.1.260.149.20200207224850