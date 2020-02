Andalucía antepone que "nos paguen lo que nos deben" antes que tener un mayor margen de déficit

Publicado 07/02/2020 18:58:08 CET

La mayoría de comunidades autónomas que han acudido esta tarde al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) han insistido en reclamar el IVA de 2017 pendiente y en desligarlo al déficit del 0,2% del PIB que les va a ofrecer Hacienda para este año porque son conceptos diferentes y no se pueden compensar, planteamiento que comparte el consejero de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo, quien ha manifestado que "queremos que nos paguen lo que nos deben, no queremos que nos hagan generar más deuda, queremos que nos financien como corresponde".

El consejero andaluz, en declaraciones previas a los medios de comunicación antes de participar en la reunión del Consejo de Politica Fiscal y Financiera (CPFF), ha asegurado que se ha enterado de esta ampliación del déficit por la prensa.

Bravo ha compartido el planteamiento generalizado entre las comunidades autónomas y ha reclamado una solución para la liquidación del IVA de 2017 que se desligue del aumento del margen de déficit. El consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía ha criticado que se permita endeudarse a las comunidades autónomas que "tendrán que pagar las futuras generaciones".

La consejera socialista de las Islas Baleares, Rosario Sánchez Grau, quien ha dejado claro que no se puede pretender compensar a las autonomías permitiéndoles más déficit este año a cambio de no abonarles los 2.500 millones del IVA del 2017 que en conjunto les adeuda Hacienda.

"El déficit no es compensación de la cuestión del IVA, que se tenía que haber repercutido en 2019", ha zanjado la consejera. Este gobierno como otros no descarta la vía judicial para reclamar el cobro, pero Sánchez Grau ha subrayado que todavía no dan por cerrada la vía política.

En términos parecidos se han manifestado los 'poulares' Javier Fernández-Lasquetty (Madrid) y Valeriano Martínez (Galicia). Este último ha recalcado que déficit e IVA son "conceptos distintos"; entre otras cosas, ha recalcado que permitir más déficit es permitir más deuda, cuando los fondos del IVA eran recaudación.

"No hace falta saber mucho de economía. Se nos está dando deuda, pero los recursos en origen no eran deuda. Esto hay que devolverlo, devolver lo que era nuestro en origen, no es lo mismo", ha criticado.

Con respecto al déficit, Lasquetty ha criticado también que en la reunión preparatoria del CPFF celebrada esta mañana no se haya avanzado esta flexibilización y se haya filtrado después a los medios de comunciación --"asombroso"--, y ha dicho que su gobierno no quiere poder endeudarse más sino cobrar los fondos que le corresponden.

El consejero madrileño ha aprovechado además para censurar la negociación del Gobierno con Cataluña, "una negociación bilateral con los independentistas catalanes para darles dinero cuando lo que quieren es la independencia".



MURCIA VE UN "PALIATIVO" ANTE LA QUEJA SOCIALISTA

En esta misma línea se ha referido el también 'popular' Javier Celdrán Lorente (Murcia) quien considera que esta medida "paliativa" corresponde a una maniobra del Ejecutivo para "contentar" a las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE que se han declarado "en rebeldía" por el IVA.

Por ello, se ha mostrado en línea con el resto de dirigentes 'populares' que han acudido a este Consejo de Político Fiscal y Financiero y ha censurado esta medida anunciada por el ministerio de Hacienda, que bajo su criterio es "insuficiente" habida cuenta de que el problema es el de la falta de financiación.

LAS CCAA DEL PSOE CONFÍAN EN NEGOCIAR

También las comunidades del PSOE han llegado dispuestas a reclamar el IVA pero se han mostrado más confiadas en que la política solucione el debate. La asturiana Ana Cárcaba ha dicho que espera escuchar a la ministra antes de opinar sobre el 0,2 de déficit o el IVA, aunque ha apuntado que "cualquier medida que sea capaz de compensar será bienvenida".

El también socialista Vicent Soler (Comunidad Valenciana) ha tachado de "cambio sustancial" que se permita a las comunidades endeudarse un 0,2 por ciento frente a la "política austericida" del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "Si se confirma esa cifra, es un paso adelante", ha señalado.

Soler también ha separado el cobro del IVA de 2017 de esta propuesta de déficit por parte del Ministerio de Hacienda, pero se ha mostrado menos beligerante que otros consejeros; en su opinión, en el caso de que se puedan sumar ambos asuntos, "sería estupendo".

Desde Castilla La Mancha, el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina, ha desvinculado también ambas cosas, y ha insistido en exigir al Ministerio de Hacienda "la deuda" que mantiene con la comunidad castellanomanchega respecto al IVA de 2017. Su gobierno ha decidido llevar el asunto a los tribunales.

No obstante, ha aplaudido la propuesta del Ministerio de Hacienda de aumentar el déficit el 0,2 por ciento porque considera que se permite a las comunidades a llegar a un "equilibrio presupuestario".

CATALUÑA, DISPUESTA A ESCUCHAR

La directora de Economía de la Generalitat de Cataluña, Natàlia Más, representa hoy a su gobierno en el CPFF sin voz ni voto al no ser consejera. Con respecto al IVA, ha dicho que espera escuchar qué explica la ministra de Hacienda porque las comunidades quieren recibir "recursos que les corresponden y que se retienen de forma irregular".

Más ha criticado la convocatoria del Consejo con dos días de antelación y sin compartir previamente información. Ha dicho que cualquier ampliación del margen de déficit "sería una mejora" para las comunidades, pero el problema a su juicio sigue siendo la distribución entre administraciones del objetivo total del país, que obliga a las CCAA a más restricciones.

La directora de Economía ha dicho también que Cataluña reclama otras cuestiones más allá del déficit y que son ingresos que el Gobierno debería abonar a su comunidad, para pagar los Mossos, la dependencia o las inversiones previstas en el Estatut. "Exigimos que terminen estos incumplimientos", ha dicho.