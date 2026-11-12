Juan Carlos Cepedello Jiménez es designado candidato del PP a la Alcaldía de La Victoria (Córdoba)

El PP de La Victoria designa a Juan Carlos Cepedello Jiménez como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027. - PP

LA VICTORIA (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

El PP de La Victoria ha designado a Juan Carlos Cepedello Jiménez como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027. La decisión, ratificada por la Junta Local, representa la apuesta firme del partido por "una renovación profunda que busca devolver la energía al municipio y despertar la ilusión de toda la vecindad".

Juan Carlos Cepedello, de 23 años y profundamente arraigado en la localidad, estudia el Grado de Medicina en la Universidad de Córdoba (UCO), y se ha mostrado "ilusionado con el proyecto y con una gran responsabilidad". "Vamos a devolver la ilusión y las ganas de avanzar a La Victoria", ha dicho.

Desde el PP de La Victoria han señalado en una nota que "éste es el momento idóneo para dar el paso, ya que el nuevo candidato a la Alcaldía sumará todo su esfuerzo y energía a la campaña electoral para conseguir que Alberto Núñez Feijóo se convierta en el próximo presidente de España tras las elecciones del 29 de noviembre". Con esta "firme convicción", el candidato victoreño arranca su recorrido político poniendo su capacidad de trabajo al servicio del proyecto del PP, "conectando las necesidades cotidianas de La Victoria con el cambio nacional".

El recién designado candidato concibe la política municipal con "la misma cercanía y rigor que la práctica sanitaria". En sus primeras declaraciones, Cepedello ha apuntado que "la labor de un alcalde debe fundamentarse en escuchar atentamente a los vecinos, realizar un diagnóstico preciso de las necesidades reales de La Victoria y aplicar soluciones eficaces sin rodeos".

Entre las prioridades marcadas por el candidato destacan "la reactivación de proyectos clave atascados como la finalización y uso útil de la residencia de mayores, la búsqueda de soluciones sostenibles para el servicio de ayuda a domicilio, la creación de oportunidades de empleo y formación para los jóvenes que eviten la despoblación municipal, y un respaldo decidido a los agricultores y al comercio local".

"ILUSIÓN TRAS AÑOS DE INERCIA LOCAL"

Por su parte, el presidente de la Junta Local del PP de La Victoria, José Emilio López Morilla, ha mostrado su "absoluto respaldo al proyecto" y ha alabado públicamente la determinación del nuevo candidato. "Queremos un candidato que ilusione a los vecinos de La Victoria tras años de inercia local", ha indicado, para asegurar que "hay que valorar la enorme valentía de Juan Carlos al dar este paso al frente con sólo 23 años".

A su juicio, "demuestra un amor incondicional por su pueblo y unas ganas inmensas de trabajar", a lo que ha agregado que "frente a la supuesta experiencia de quienes han dejado al municipio estancado, la juventud de Juan Carlos es el motor de energía, honestidad y actualización que el Ayuntamiento necesita urgentemente".

Asimismo, López ha dedicado unas palabras de "sincero agradecimiento" a la concejal Alfonsi García por su trayectoria en la Corporación municipal, resaltando "la inmensa labor, el compromiso incansable y la dedicación constante durante todos estos años al servicio de los victoreños". "Su trabajo de entrega diaria y su defensa de los intereses del pueblo han sido un pilar fundamental para esta formación y dejan una huella imborrable que servirá de ejemplo para todo el equipo", ha expresado.

Con este nombramiento, el PP de La Victoria arranca de forma oficial la preparación de su proyecto político participativo. Durante los próximos meses, la candidatura mantendrá encuentros con colectivos sociales, culturales y económicos de la localidad dentro de una campaña de escucha activa bajo el lema '¡Despierta la Victoria!'.