Juan Marín encuentra a ocho rivales para las primarias de Cs con Carrillo excluido hasta el pago de cuotas

SEVILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha anunciado este jueves la proclamación provisional de hasta nueve candidatos que concurrirán a las elecciones primarias de este partido para designar a su cabeza de cartel para la Presidencia de la Junta de Andalucía, de los cuales ha trascendido la presencia tanto del vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, como de las militantes Carmen Almagro --representante de la corriente Renovadores Cs, elegida el 7 de noviembre tras celebrarse una votación en el seno de este grupo-- y Elena Bago, oponente de Marín en las primarias previas a las elecciones de la Junta de 2008, cita en la que cosechó el 23 por ciento de los votos.

También se ha presentado el diputado autonómico y coordinador provincial en Córdoba, Fran Carrillo, si bien su candidatura no ha podido ser validada por no estar al corriente de algunos pagos al partido, aportaciones a las que está obligado por ser cargo público, según han confirmado a Europa Press fuentes de la formación.

Carrillo tiene 24 horas para subsanar dicho impago, hasta las 22,00 horas de este viernes, jornada en la que Cs facilitará la lista completa de aspirantes, en un proceso por cuyo cumplimiento vela la Comisión de Garantías. Este jueves ha concluido a las 21,00 horas el plazo de presentación de candidaturas, un trámite con los únicos requisitos de tener una antigüedad mínima como afiliado de seis meses sobre la fecha del acuerdo de convocatoria de las elecciones correspondientes y estar al corriente de las obligaciones económicas, según el artículo 20.2 de los Estatutos de este partido.

El anuncio de convocatoria de las elecciones primarias para el nombramiento del candidato de Cs a la Junta de Andalucía se hizo el martes 7 tras una reunión del Comité Permanente, órgano nacional de este partido del que forma parte Juan Marín, con un calendario que arrancó este miércoles 8 y concluirá con la votación telemática a las 20,00 horas del martes 14 tras una doble jornada de voto que comenzará el lunes 13 a las 8,00. La campaña de estas primarias transcurre entre este viernes y el domingo 12.

Marín llega estas primarias con la condición del candidato ungido por la dirección nacional, así como con el aval de los altos cargos andaluces de este partido, entre los que figuran, entre otros, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, o la portavoz parlamentaria, Teresa Pardo, quien en julio reemplazó a Sergio Romero en esas tareas.

De confirmarse su candidatura, tan solo Carrillo, de los nombres que han trascendido hasta ahora, reúne la condición de dirigente del partido en su condición de coordinador provincial de Córdoba, así como por haber ostentado la posición de portavoz adjunto, que perdió en julio en la remodelación que se acometió en el grupo parlamentario, y de senador en representación de la comunidad autónoma, responsabilidad que dejó de ostentar para que la asumiera el ex secretario de Organización de Cs, Fran Hervías, hoy en las filas del PP nacional.

La convocatoria de estas primarias aconteció el martes después de que el sábado 4 la presidenta de este partido, Inés Arrimadas, anunciara en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía que Cs esperaba que esas elecciones para elegir candidato a la Junta fueran "antes de final de año". "Me gustaría que así fuera", indicó.

Este jueves, cuando Marín ha hecho pública su candidatura, aun cuando había reiterado su voluntad de ser candidato a las primarias. En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, ha señalado que estas elecciones internas se convocan con todas las "garantías", de acuerdo con los estatutos internos.

MARÍN RECHAZA QUE SEAN UNAS PRIMARIAS EXPRÉS

Ha querido dejar claro que estas primarias se convocan exclusivamente para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta y ha rechazado que se trate de unas primarias "exprés", así como ha defendido que la votación sea telemática por cuanto "nunca ha sido de otra forma".

Marín ha asegurado que él no conoce cuántos afiliados tiene el partido tras explicar que "yo no estoy en esos temas, tengo que dirigir un gobierno, yo me dedico a trabajar", y ha recalcado que los datos sobre el censo de militantes quien los tiene que conocer es el secretario de Organización de Cs: "yo no puedo tener información privilegiada" de cuántos ni quiénes son los militantes.

"Para qué perder tanto tiempo", ha dicho Juan Marín sobre los plazos para desarrollar las primarias, reconociendo que él quería que se hubieran celebrado el pasado verano para afrontar el reinicio del curso político en septiembre con el asunto zanjado.

LA TERCERA CANDIDATURA DE JUAN MARÍN

Con la confirmación de candidatura de este jueves será la tercera ocasión en que Marín concurra a unas primarias para determinar el cabeza de listas a la Junta de Andalucía.

El hoy vicepresidente de la Junta también lideró las listas del partido naranja en los comicios de 2015, tras las que la formación entonces dirigida por Albert Rivera a nivel nacional logró por primera vez representación en el Parlamento de Andalucía, en las que logró entrar con nueve escaños.

Para encabezar la candidatura de Cs a la Presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, Juan Marín se impuso en las primarias celebradas en julio de aquel año por vía telemática con un 67 por ciento de apoyos entre los 1.852 votos emitidos entonces, en una convocatoria a la que concurrieron otros 13 aspirantes.