Juan Mayorga llega este miércoles al Teatro Góngora con 'La gran cacería' y marca el ecuador de Cosmopoética

Archivo - El dramaturgo Juan Mayorga en los Premios Princesa de Asturias 2022 a 28 de octubre de 2022 en Oviedo (España). - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo y Premio Princesa de Asturias de las Artes Juan Mayorga protagonizará este miércoles, 1 de octubre, en el Teatro Góngora de Córdoba la lectura dramatizada de su obra 'La gran cacería'. Un espectáculo que marca el ecuador de la programación del festival internacional Cosmopoética 2025.

Según ha informado el Ayuntamiento, 'La gran cacería' narra en primera persona el relato de un viajero insomne mientras cruza el mar Mediterráneo, un texto que Mayorga escribió, dirigió y ahora da voz tras haber sido interpretado por actores como el británico Will Keen o Alberto San Juan.

El dramaturgo tomará la palabra, dirigido por la coreógrafa Luz Arcas, y dará cuerpo a un texto profundo y preciso, como es habitual en sus obras, para reflexionar sobre la violencia del hombre sobre los animales y, al mismo tiempo, sobre la violencia del hombre sobre el hombre. Un espectáculo que aúna emoción y reflexión al más puro estilo Mayorga.

Tras cinco días intensos de poesía y literatura en todos sus formatos, Cosmopoética afronta la segunda mitad de su vigésimo segunda edición con la emoción de recibir entre sus invitados a un Premio Cervantes. Así, el festival contará el jueves 2 de octubre con la presencia del autor nicaragüense Sergio Ramírez, flamante Premio Cervantes 2017 y primer escritor de procedencia centroamericana en recoger este galardón. Ramírez participará en la sección 'A dos voces', en la Sala Orive, junto al escritor zamorano Luis García Jambrina.

Ya el viernes 3 de octubre los asistentes a Cosmopoética podrán disfrutar, también en la Sala Orive, de la lectura poética de los autores Ismael Ramos, Santiago Elso y Lola Tórtola. Más tarde, la filósofa Ana Carrasco Conde y la ensayista Lola López Mondéjar fusionarán en una interesante charla arte y pensamiento, reflejando una vez más el carácter transversal y rompedor de esta edición que contará el sábado 4 de octubre con un colofón de altura de la mano del escritor David Uclés.

Gran revelación de las letras españolas con su novela 'La península de las casas vacías', Uclés protagonizará el pregón de clausura acompañado de la directora de Cosmopoética 2025, Azahara Palomeque, en un acto en la Plaza de las Cañas que pondrá el cierre a nueve días de la mejor literatura en Córdoba.