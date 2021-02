Juanma Moreno rechaza haber negociado la ubicación de la base Colce y critica a Calvo por "calentar los ánimos"

ÚBEDA (JAÉN), 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha rechazado que el Gobierno andaluz haya negociado de forma paralela con el Gobierno de España la ubicación en Córdoba de la base logística del Ejército y ha critica a la vicepresidenta del Gobierno y diputada por Córdoba, Carmen Calvo, por "calentar los ánimos" con sus "declaraciones no oportunas".

Moreno, en declaraciones a los medios tras visitar el Hospital de Úbeda, ha indicado que había dos ciudades andaluzas "pujando" por la base logística y desde el Gobierno andaluz "hemos apoyado como no puede ser de otra manera a esas dos ciudades, exactamente igual", incluido el mismo compromiso financiero.

"La decisión no la ha tomado la Junta de Andalucía, no le compete, la decisión la ha tomado el Gobierno de España y por tanto es el Gobierno de España el que tiene que dar explicaciones de por qué ha tomado esa decisión", ha dicho Moreno.

Ha añadido que el malestar de Jaén "se podría haber evitado si no hubiera habido las declaraciones no oportunas de la vicepresidenta del Gobierno y diputada por Córdoba, la señora Calvo". En este sentido, ha subrayado que "lo que ha calentado los ánimos ha sido la afirmación de que ella ha intervenido con el presidente del Gobierno para que así fuera", en alusión a la designación de Córdoba.

Dicho esto, ha incidido en que "no ha habido negociaciones por ningún lado porque no tenemos competencia en la decisión y nos lo dejó muy claro el Gobierno" ya que la decisión correspondía al Ministerio de Defensa y ahí "no pintamos nada".

Ha apuntado que con todo, la parte positiva es que finalmente el proyecto se queda en Andalucía, pero también hay una parte negativa ya que "a las autoridades locales de Jaén se le había trasladado que eso estaba cerrado" y que la base se ubicaría en el término municipal de Jaén.

"Es un problema en el que la Junta de Andalucía es absolutamente ajena y es un problema entre autoridades locales de Jaén y Gobierno central que tendrán que aclararlo entre ellos", ha dicho Moreno para zanjar la cuestión.