Los jueces de Granada piden conocer con qué medios de protección contarán para celebrar los juicios

GRANADA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, ha destacado que los magistrados necesitan conocer los medios de protección con los que van a contar para poder celebrar los juicios de forma presencial, en tanto que a partir del 25 de mayo el TSJA prevé la apertura de los juzgados a los profesionales y la celebración de los señalamientos ya programados si se ha levantado el estado de alarma.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó hace unos días que este próximo lunes 11 de mayo se suprima el turno rotatorio de los jueces que se activó por la crisis del covid-19 y que cada juez se responsabilice plenamente del órgano judicial del que es titular, ya sea de forma presencial o telemática.

Hasta el 24 de mayo la actividad en cada órgano judicial se desarrollará, con carácter general, "sin la presencia de profesionales y de público o justiciables". Los magistrados deberán además reprogramar los juicios y señalamientos suspendidos como consecuencia de la crisis sanitaria, así como los de nueva entrada.

El juez decano de Granada ha señalado en declaraciones a Europa Press que más de 2.000 juicios y vistas se han visto afectados en los juzgados de la capital por el parón judicial al que ha obligado la crisis sanitaria. Junto a ello se espera la entrada de una gran cantidad de asuntos por despidos, impagos y concursos.

Desde que se decretara el estado de alarma los jueces han adelantado todo lo que han podido, han seguido dictando sentencias pendientes y resoluciones y aunque a un ritmo más lento "no se ha dejado de trabajar en ningún momento". Pese a ello, la nueva fase de reactivación de la justicia supondrá una ingente cantidad de trabajo y todavía existen "demasiadas incertidumbres en muchos aspectos", expone Rodríguez Alcázar.

"Estamos intentando ir celebrando vistas, las que se puedan a través del sistema de videoconferencia, pero hay otras, especialmente en la jurisdicción penal, que se tienen que celebrar necesariamente de forma presencial y necesitamos saber con qué medios de protección vamos a contar para ordenar un poco la llegada de los ciudadanos al juzgado, los espacios de espera, que haya medidas higiénicas suficientes para letrados y testigos que vengan a la sala", ha relatado el juez decano.

Así las cosas, la disponibilidad de medidas higiénicas será clave para que los jueces sepan si van a poder celebrar más o menos juicios, "y si no disponemos de ellas es que no vamos a poder celebrarlos porque no podemos exponer ni a los ciudadanos, ni a los letrados ni a nosotros mismos; es una información que todavía no tenemos y es lo que esperamos", ha advertido.

Por otra parte, juez decano de Granada ha rechazado la celebración de vistas en agosto, que dejarían sin vacaciones a abogados, procuradores y graduados sociales y "sería negativo para todos los colectivos profesionales". En todo caso, ha opinado que cualquier plan que prevea celebrar juicios adicionales sólo tendría sentido si hubiese jueces de refuerzo adicionales que los asumieran.