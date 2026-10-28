La jueza del caso de Adamuz (Córdoba) pide "en el plazo más breve posible" grabaciones de la inspección de rodaduras

Archivo - Imágenes de la rodadura del Iryo (izquierda) y del carril (derecha) afectado en el accidente de Adamuz. - CIAF - Archivo

MONTORO (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha pedido a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil que "a la vista del estado de las actuaciones" ponga a disposición judicial "en el plazo más breve posible" las grabaciones realizadas de la inspección de las rodaduras de los trenes precedentes que circularon por el mismo tramo en el que se produjo el siniestro, y que se efectuaron en la visita de sus investigadores técnicos al taller Santa Catalina el día 20 de febrero de 2026.

Así se recoge en la providencia de la jueza fechada el día 23 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que le pide a la Benemérita que recabe de la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes en el Transporte (Aitat) dichas grabaciones.

Además, ha acordado que se una a la causa el reportaje fotográfico efectuado por las investigadoras de la Aitat durante la práctica de la diligencia de inspección del tren Iryo siniestrado, así como de la primera búsqueda de los registradores Deuta instalados en el tren Alvia siniestrado.

Igualmente, tras un escrito presentado por Adif el día 21 de octubre informando de los peritos/técnicos de los que la parte pretende valerse para que intervengan en la diligencia de inspección del tren Iryo solicitada, la jueza ha acordado unirlo a la pieza separada y tener por cumplimentado el requerimiento efectuado por providencia de fecha 15 de octubre, a la vez que ha requerido nuevamente a Adif que en el plazo de dos días aclare al órgano judicial quiénes son los peritos de los que pretende valerse para la elaboración de su informe pericial.

Todo ello a la vista de que hay peritos inicialmente anunciados en su escrito del 29 de septiembre que no aparecen en su escrito del día 21 y peritos nuevos no anunciados inicialmente, así como una vez designados determine cuáles de aquellos quieren que intervengan en la práctica de la diligencia.

NUEVAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE ADIF

Por otra parte, la jueza ha pedido dar traslado a los peritos judiciales del escrito presentado por la representación procesal de Adif el día 20 de octubre, por el que solicita autorización judicial para la ejecución de actuaciones de mantenimiento en la vía.

En este sentido, el Juzgado ha solicitado a los referidos peritos que informen en el plazo de tres días ante esta actuación de Adif, teniendo en cuenta que en marzo la jueza requirió al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que se "abstenga de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria" en el tramo de Adamuz, sin preaviso al órgano judicial con 15 días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial.

La jueza acordó esta medida después del correo remitido por Adif el día 2 de marzo por el que informaba sobre la realización de tareas de mantenimiento de la red ferroviaria en el citado tramo previstas para la noche del día 3 al 4 de marzo, "consistentes en el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 (sentido Madrid)".

En concreto, en el escrito de Adif se detallaba que estos trabajos de mantenimiento se localizan a "más de un kilómetro del lugar donde el 18 de enero se produjo el accidente ferroviario entre el Iryo 6189 y el Alvia 2384, si bien son tareas que se van a desarrollar en una zona próxima al área del Puesto Banalizado de Adamuz".

Ante ello, Adif puso en conocimiento del Juzgado, a los efectos oportunos, la realización de estos trabajos, con aviso un día antes de los mismos, señalando que "el carril que se retire quedará debidamente custodiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos a disposición de cualquier autoridad o investigación que lo pueda requerir".

Este requerimiento se produjo después de que la propia jueza requirió a Adif que se abstuviera de "realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa" sobre el siniestro ferroviario. Así lo expuso la instructora en una providencia el día 10 de febrero, después de que la Guardia Civil le avisara días antes en un oficio de que personal de Adif se llevó material de la zona en la madrugada cuatro días después del suceso y practicó distintas pruebas "sin advertirlo, ni solicitarlo".

DECLARACIÓN DE LA INVESTIGADORA DE LA AITAT

En otro orden de cosas, la jueza considera respecto a la declaración testifical interesada de la investigadora de la Aitat, sobre las incongruencias advertidas en una documentación sobre las soldaduras de las vías en la zona del suceso, que "no ha lugar por ahora a lo solicitado, a la vista de que la documentación obra en las actuaciones".

Al hilo, destaca que "la presente instrucción tiene como objeto presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes y daños y no un presunto delito de falsedad documental y la investigación efectuada por la Aitat es una investigación técnica independiente a la instrucción judicial, ello sin perjuicio de su valoración con todas las garantías una vez avance la instrucción".

En este caso, después de los escritos presentados por la representación procesal de Vox solicitando incorporación a autos de informaciones publicadas en prensa y la declaración testifical de la investigadora técnica de la Aitat, así como el escrito presentado por la representación procesal del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) y el de la Asociación Víctimas de los Políticos.

Ante ellos, la jueza ha acordado tener por efectuadas las manifestaciones de disconformidad y adhesión contenidas en los escritos presentados por estas dos acusaciones populares, "haciendo constar que las mismas alegan no haber sido consultadas ni haber prestado su conformidad a la solicitud de toma de declaración formulada por la representación común", Vox.

Y da traslado de dichos escritos a la representación de Vox y resto de acusaciones populares, a efectos de que en el plazo de tres días "manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con las discrepancias expuestas". Asimismo, da traslado al Ministerio Fiscal para que informe a los efectos oportunos.

De igual modo, requiere a la representación común, para que "en lo sucesivo, procure la debida coordinación e información de las acusaciones populares agrupadas respecto de iniciativas procesales relevantes, especialmente cuando puedan suscitar discrepancia sustanciales sobre la orientación de la investigación".

También, acuerda deducir testimonio del escrito por el que se solicitó la declaración testifical, de los escritos de disconformidad y adhesión y de la presente resolución para su incorporación a la pieza separada de acusaciones populares.

A fin de mantener debidamente ordenada la documentación obrante en las actuaciones relativa a la personación, organización, dirección y representación procesal de las acusaciones populares, así como las incidencias que se susciten en relación a su actuación conjunta, recuerda a las acusaciones populares que "los escritos que versen sobre tales cuestiones se presenten en la pieza separada".