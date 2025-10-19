A juicio en Granada el 29 de octubre por estafa en la compra de 62.404 kilos de aceitunas para su fábrica

GRANADA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha señalado para el próximo 29 de octubre el juicio de un caso en el que la Fiscalía ha pedido tres años de prisión y multa por valor de 1.800 euros para un hombre al que acusa de haber estafado, siendo propietario de una fábrica de aceite en término de Pinos Puente, en el área metropolitana granadina, a un agricultor al que, por la cosecha de aceituna de la campaña 2020-21, le habría dado un pagaré sin fondo de 42.727 euros.

Era el valor de los 62.404 kilos de aceituna que dejó la víctima de la supuesta estafa, agricultor de profesión "acostumbrado a llevar" a esta fábrica su producto "desde hacía tiempo", y que sin embargo no recibió nada de ese montante, según detalla la Fiscalía en el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press.

"Con el fin de crear la convicción" de que le pagaría, habría emitido el pagaré "con fecha de vencimiento 5 de julio de 2021" si bien, "llegada dicha fecha, nada cobró al no existir, como ya sabía el acusado, saldo alguno" en la cuenta a cuyo cargo iba.

Según avanzaba el tiempo y no cobraba, mantuvo "numerosas" conversaciones con el ahora acusado, obteniendo, añade la Fiscalía, "promesas incumplidas" y un documento de fecha 5 de julio de 2022 "reconociendo deberle 24.500 euros" por la campaña de la aceituna 2020-21, aunque "con la misma intención de no pagar".

Dos días después el procesado le habría vendido un camión "como forma de pago del resto de la deuda" que nunca llegó a ser entregado en tanto el día que habían pactado para recogerlo "cerró la fábrica donde se encontraba aparcado".