A juicio con jurado en Córdoba un acusado de asesinar a un amigo de su expareja tras discutir en un piso

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba acoge desde este lunes un juicio con jurado, ya constituido, contra un hombre acusado de asesinar de un navajazo a un amigo de su expareja en el piso de ella, sobre la que tenía orden de alejamiento en vigor, tras una discusión en abril de 2024 en la capital cordobesa.

Al respecto, el procesado ha declarado en esta jornada y este martes prevén iniciarse las testificales, según han informado fuentes judiciales. La Fiscalía ha pedido para él una pena de 20 años de prisión y otros diez años de libertad vigilada.

En concreto, según recoge la calificación del Ministerio Público, el acusado, a pesar de la pena impuesta por la que se le prohibía acercarse y comunicarse con su expareja, estaba de madrugada en el piso de ella, donde había acudido en compañía de ella y de un amigo de la mujer, conocido de él, con el que habían pasado la noche en algunos locales de la zona, bebiendo alcohol y consumiendo sustancias estupefacientes.

En el domicilio, el procesado comenzó a ponerse "agresivo" con la expareja, momento en el que el amigo salió en defensa de ella y se inició una fuerte discusión entre ambos hombres, que motivó que le exigieran que se marchara inmediatamente de la casa.

Ante ello, abandonó la vivienda, si bien "movido por el resentimiento, decidió acabar con la vida" del varón, según apunta el fiscal, que precisa que empleó para ello una navaja de diez centímetros de hoja que llevaba consigo. Con dicho propósito regresó a la casa y llamó al timbre, instante en el que el varón abrió la puerta y el procesado, "de forma sorpresiva", con el arma que portaba oculta en su mano, "le asestó un único navajazo certero en el cuello, del que no pudo defenderse y que le causó una herida que le provocó la muerte".

Posteriormente, el acusado se dio inmediatamente a la fuga, siendo perseguido por la expareja, que mientras avisó a la Policía e informó de la dirección de la huida, para su detención, que se llevó a cabo y los agentes recuperaron la navaja utilizada en la agresión, de la que el procesado trató de deshacerse.