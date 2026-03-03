A juicio este miércoles el acusado de intentar asesinar a su exmujer en Armilla (Granada)

Archivo - Agentes de la Policía Local de Armilla, en una imagen de archivo. - POLICÍA LOCAL DE ARMILLA - Archivo

GRANADA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El acusado de intentar asesinar a su exmujer clavándole un cuchillo jamonero en el cuello y otras partes del cuerpo en la cocina de su vivienda de Armilla (Granada), en noviembre de 2023, será juzgado desde este miércoles en la Audiencia de Granada.

El hombre permanece en prisión provisional desde que se produjera la brutal agresión contra su exmujer, presuntamente motivada por su negativa a aceptar que ella quisiera poner fin a la relación y pudiera rehacer su vida.

En auxilio de la víctima salió su hija de 14 años, que forcejeó con el padre sufriendo también diversos cortes y ante la imposibilidad de detenerlo salió a la calle para pedir auxilio.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 21 años de prisión por un delito de tentativa de asesinato; otro de violencia habitual --en presencia de sus hijos menores en el domicilio común-- y un delito de lesiones cometido contra su hija, según consta en el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

Pese a estar divorciados, el acusado, de 57 años, seguía conviviendo con su exmujer, de unos 50, y sus dos hijos menores en la vivienda familiar.

La Fiscalía precisa que durante toda la convivencia se habían repetido las agresiones físicas y verbales. El presunto intento de asesinato se produjo el 7 de noviembre de 2023, sobre las ocho y media de la tarde, a raíz de una discusión motivada porque la mujer estaba pidiendo a su exmarido que abandonara la vivienda.

En el curso de esta disputa, que se desarrollaba en la cocina, el acusado, presuntamente esgrimió un cuchillo jamonero de 23 centímetros de hoja y se lo clavó en la zona cervical, cayendo la mujer al suelo.

Cuando estaba agarrándola para clavarle nuevamente el cuchillo; entró en la cocina la hija común de 14 años, que forcejeó con su padre para arrebatarle el cuchillo y sufrió varios cortes en la mano.

Ante la imposibilidad de detenerle, salió a la calle para pedir auxilio, "continuando el acusado acometiendo a su expareja con el cuchillo, quien permanecía tumbada en el suelo y en ningún momento pudo defenderse", agrega el relato del fiscal.

Tras lo sucedido, el acusado salió a la calle con las manos ensangrentadas y cuando una vecina alertada por la hija le recriminó lo que había hecho, él replicó insultando a su exmujer, al igual que hizo ante los agentes de la Policía Local que le detuvieron.

Para la Fiscalía, la conducta del acusado estuvo motivada por su negativa a que su mujer quisiera poner fin a la relación sentimental y pudiera rehacer su vida con otra persona.

De hecho, en su escrito de acusación hace constar la "actitud de dominio y agresividad verbal" que éste mantuvo hacia ella durante toda la convivencia, "siendo frecuente" que en presencia de sus hijos menores la amenazara y agrediera.

La mujer ingresó grave en el hospital aquel día y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones. Tras la brutal agresión presenta diversas secuelas y ha perdido de forma completa su autonomía para realizar actividades básicas de la vida diaria, requiriendo asistencia continuada y la ayuda de una tercera persona para todas las actividades.

La Fiscalía pide que el acusado sea condenado a 14 años de prisión y ocho de libertad vigilada por el delito de tentativa de asesinato; así como a la prohibición de comunicarse o acercarse a sus hijos durante 20 años, periodo en el que estará inhabilitado para ejercer la patria potestad.

Por el delito de violencia habitual, la Fiscalía reclama para el acusado otros tres años de prisión y otros cuatro más por el delito de lesiones cometido contra su hija menor. El juicio está señalado para el 4 y 5 de marzo en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.

CONDENA PREVIA

Este hombre ya había sido condenado por un presunto delito de violencia de género en el año 2010, pena que ya había cumplido, según trascendió tras su detención.

El Ayuntamiento de Armilla había estado atendiendo a la mujer por violencia de género por parte de su expareja desde 2004 y hasta 2010, incluso acompañándola a los diferentes juicios que ha tenido por este asunto, que se saldaron con órdenes de alejamiento y una condena.

No obstante, desde 2010 no había presentado nuevas denuncias de modo que no tenía en vigor ninguna medida de protección.

Este extremo también lo confirmaron desde la Subdelegación del Gobierno en Granada, precisando que si bien la pareja se encontraba en el Sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género (VioGén), el caso estaba "inactivo" desde 2012 por "riesgo inapreciable" después de la última valoración que se hizo al respecto.