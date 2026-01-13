A juicio este miércoles por tráfico de drogas al menudeo en la calle Elvira de Granada

Archivo - Sede del TSJA y Audiencia Provincial de Granada, en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha señalado para este miércoles la celebración del juicio de un caso en el que la Fiscalía ha pedido cinco años de prisión para un varón de nacionalidad marroquí por supuesto tráfico de drogas al menudeo tras ser sorprendido en la calle Elvira de Granada capital con 19 dosis de cocaína y dos de MDMA en el bolsillo de su pantalón, unos hechos por los que, de resultar condenado, también habrá de enfrentar el pago de una multa de 1.425 euros.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes policiales en servicio en la zona constataron sobre las 12,00 horas del 27 de junio de 2019 que el acusado portaba en el bolsillo de su pantalón una bolsa de plástico.

Al parecer contenía 21 dosis de droga en bolsitas "diferenciadas" y tras el análisis pertinente resultaron tener 19 de ellas cocaína y otras dos, MDMA. Habrían alcanzado en el mercado negro un valor estimado de unos 474 euros.

"La sustancia estupefaciente aprehendida estaba predeterminada para su venta a terceros", indica la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales sobre este caso cuyo juicio la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ya señaló previamente para el 27 de febrero pasado.