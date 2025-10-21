La Junta aborda este miércoles un decreto para anticipar ayudas a municipios afectados por emergencias y catástrofes

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía abordará este miércoles, 22 de octubre, en su reunión semanal, el Proyecto de Decreto-ley que regula el anticipo de pagos presupuestarios destinados a ayudas para entidades locales afectadas por fenómenos naturales adversos, situaciones de emergencia de protección civil o catástrofes públicas. Además, el texto incluye la modificación de otras disposiciones normativas.

Así figura en el orden del día publicado por la Junta de Andalucía y consultado por Europa Press, que también incluye otras cuestiones como estudiar la autorización por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del pago de anticipo de las ayudas correspondientes a la Política Agraria Común de la campaña 2025.

De igual forma, el Ejecutivo andaluz tiene previsto tomar conocimiento del encuentro internacional Andalucía Trade Global 2025. Además, examinará la propuesta del Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Migrante para el reconocimiento de Andalucía como Frontera Sur de España y Europa

Asimismo, el Gobierno andaluz tiene previsto abordar Proyecto de Decreto por el que se regulan los aprovechamientos apícolas en los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía.