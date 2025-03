Junta acudirá por "lealtad institucional" a una reunión técnica con Gobierno sobre la deuda: "Nos dan gato por liebre"

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz se sentará "por lealtad institucional" con el Gobierno en una reunión técnica sobre la condonación de la deuda relativa a mecanismos de financiación estatales. Se celebrará justamente dentro de siete días, el próximo día 26, según ha explicado este miércoles la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha informado de la recepción de una carta del Ministerio de Hacienda citando a la Administración autonómica a ese encuentro sobre condonación de la deuda, cuya oferta inicial para Andalucía es de 18.791 millones para Andalucía, el 47% de su total.

"La Junta de Andalucía va a acudir a esa reunión por lealtad institucional", ha apuntado Carolina España sobre la aceptación del encuentro, donde "vamos a escuchar", pero de igual forma dirán "alto y claro" que las demandas de Andalucía siguen siendo la reforma del sistema de financiación y un fondo transitorio de nivelación, dotado con 1.522 millones anuales, para solventar momentáneamente la situación.

"No esperen grandes cosas de esta reunión que se producirá el próximo día 26", ha afirmado Carolina España sobre las expectativas del Gobierno andaluz de ese encuentro, convencida de que "está claro que nos vuelven a dar gato por liebre".

La consejera y portavoz ha recriminado al Estado que "vuelven a olvidarse" de presentar una reforma del sistema de financiación, que ha considerado "esencial" para afrontar el problema de la infrafinanciación per cápita de Andalucía, reproche al que ha sumado los 1.522 millones del fondo transitorio de nivelación.

España ha abundado en el escepticismo de la Junta de Andalucía por considerar que se trata de "una condonación o una quita de la deuda trampa, fantasma, que no conlleva recursos adicionales, que no se traduce en dinero real", para apuntar aquí que "ya no convence ni a los suyos", en referencia a una petición de la Generalitat de Cataluña de recibir 8.500 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

"La quita no soluciona los problemas de Andalucía ni del resto de comunidades autónomas", ha proclamado España, que ha instado al Gobierno a que "deje de marear la perdiz" dentro de una estrategia que ha descrito como "seguir buscando votos para permanecer un día más, una semana más, un mes más en la Moncloa", y en consecuencia ha reclamado "gobernar con sentido de Estado para buscar una financiación justa para las comunidades y para Andalucía".

Ha dicho "no entender" que el Gobierno "siga gastando esfuerzos" con la condonación de deuda cuando el propósito es tener la reforma del sistema, objetivo que ha atribuido a "atender las peticiones del independentismo", por cuanto ha insistido en el mensaje de que Andalucía "no tiene un problema de deuda, tiene un problema de financiación", por lo cual ha desechado, porque "no tiene sentido", que el Gobierno andaluz "hablemos ni hagamos una propuesta de deuda".

España ha situado como "una obligación y responsabilidad" del Gobierno la presentación de una propuesta de reforma del sistema, de la que hizo un amago con el documento de revisión del criterio de población ajustada que envió a las comunidades, para pedir a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "cumplir con su palabra, cumplir con lo que decía en el año 2018, acerca de que la reforma del sistema es urgente e imprescindible y que la regularización de la deuda era algo complementario".

"No vamos a debatir sobre un tema que entendemos que lo que están es dándonos gato por liebre, engañándonos", ha remachado su respuesta la consejera y portavoz.