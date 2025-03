La Junta acusa al Gobierno de "ocultar" más de 8.000 plazas para la acogida de migrantes en Andalucía

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de practicar "mentiras y medias verdades" en materia de migración, aludiendo a que el Ejecutivo central "ha ocultado la existencia de 8.142 plazas para la acogida de migrantes en Andalucía". A este respecto, ha explicado que la mayoría de migrantes que llegan a España han solicitado protección internacional, solicitud que les da la oportunidad de permanecer en el recurso donde se encuentran alojados hasta que se resuelva dicha solicitud.

Según los datos aportados por el Gobierno, en enero de 2025, en Andalucía había 4.927 plazas de emergencia para la acogida de migrantes procedentes de Canarias, incluyendo a los solicitantes de asilo, con un 91,3% de ocupación. Tras solicitar la cifra de personas que realmente se han trasladado desde Canarias a Andalucía siendo solicitantes de asilo, "los datos aportados un mes más tarde por el Gobierno arrojan que existen realmente en la comunidad andaluza 13.069 plazas con una ocupación del 86,54%", ha señalado López en la comisión parlamentaria.

"El Gobierno no sólo ha estado ocultando plazas", ha continuado la consejera, "sino que al pedirle esta misma información sobre el resto de comunidades autónomas, nos ha lanzado un no rotundo, por lo que desconocemos la situación real de otros territorios, como Cataluña", teniendo en cuenta, ha concluido, que servicios sociales como la sanidad o la educación los prestan las comunidades autónomas".

López ha rechazado el "mercadeo" del Gobierno con los menores migrantes no acompañados y ha advertido que, para Pedro Sánchez, "existen niños de primera y de segunda", en referencia a aquellos 614 menores que el Ejecutivo ha trasladado a Andalucía "por la puerta de atrás", bajo la apariencia de adultos. Menores, ha agregado López, que el Gobierno "se niega a reconocer".

Igualmente, ha rechazado la "doble vara de medir" con los menores migrantes que utiliza el Partido Socialista y ha pedido que "dejen de tratar a los niños como paquetes de Amazon y respeten su dignidad". "No puede dar lecciones quien no tiene principios y, menos ,tratando a los niños como mercancía", ha resaltado. Además, ha puesto de relieve que, con el decreto aprobado por el Gobierno para el reparto de menores entre las comunidades, el Gobierno "blanquea lo que lleva haciendo muchos meses, ya que recoge que se trasladarán menores, sepan o no sepan su edad".

En este sentido, también ha recordado que la portavoz del grupo socialista en la Cámara autonómica, María Márquez, en la pasada sesión de control al Gobierno andaluz, "dijo, sin ningún tipo de rubor, que el Ejecutivo había dado 50 millones a Andalucía para la gestión de los menores migrantes no acompañantes", una afirmación que la consejera ha tildado de "rotundamente falsa", ya que la cantidad que recibe Andalucía "es de únicamente 1,6 millones".

La titular de Inclusión Social, por otra parte, se ha mostrado a favor de una migración "regulada y ordenada", pero ha advertido que actualmente España "carece de una política migratoria". López ha mostrado su preocupación por la falta de "información, coordinación y financiación" ante una crisis migratoria que el propio Gobierno ha definido como estructural".

Prueba de ello, la consejera ha recordado lo ocurrido en la conferencia sectorial de Migraciones celebrada hace dos semanas, sobre la cual la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz "mintió la semana pasada en la televisión de los andaluces al afirmar que Andalucía no asistió, algo rotundamente falso, ya que la comunidad estuvo representada por el director general de Políticas Migratorias de la Junta, Jesús Toronjo". Asimismo, la consejera ha lamentado las constantes cesiones del Gobierno a los independentistas catalanes, como "la cesión de competencias "migratorias a Cataluña que "hasta hace unas semanas, algunos miembros del Gobierno señalaban que era inconstitucional".

Acerca de este acuerdo para la cesión de competencias migratorias a Cataluña, ha apuntado que el Gobierno reconoce a Cataluña "como territorio fronterizo y les concede el derecho a la expulsión, además de un incremento de los Mossos d'Esquadra". A este respecto, ha lamentado que la política de España "se encuentra en manos de un prófugo de la justicia, con el único objetivo de mantener a Sánchez en el sillón de la Moncloa".

Desde la oposición, el grupo parlamentario Vox ha insistido en su discurso y ha pedido "no comparar" la "migración ilegal" con "la que ha habido por parte de nuestros padres y abuelos a otras comunidades autónomas o a otros países. No me lo comparen porque no tiene nada que ver dar una patada en la puerta como están haciendo todos los que están llegando con el sacrificio de nuestros padres y abuelos para levantar" a otras comunidades y países.

Para la formación de Abascal, "la mayoría de los menores que están aquí, no son niños ni son niños que vienen huyendo de una guerra. Son hombres hechos y derechos en edad militar". "La inmigración en Andalucía ilegal está descontrolada y el Gobierno de Juanma Moreno tiene que decir no a la inmigración ilegal y no a los Menas (menores no acompañados). Por supuesto que no. Tienen que estar con sus padres en sus casas, de vuelta a sus casas".

El grupo parlamentario socialista --que ha lamentado que se compare a los menores no acompañados con "entes que entran por la puerta de atrás", palabras que ha calificado de "reprobables"-- ha acusado a la consejera de Inclusión Social de "confrontar con el Gobierno de España" usando para ellos "cuestiones sensibles" como las políticas sociales.

"Nos gustaría estar analizando las medidas de su Gobierno, las medidas de su Consejería en relación a la inmigración. Decía el presidente de la Junta de Andalucía que él tenía un corazón así de grande para hablar de inmigración. Un corazón así de grande para una financiación así de pequeñita. La ejecución presupuestaria que plantea respecto a los fondos que tiene para atender a menores extranjeros, para atender a menores en general, es bastante cuestionable". Ni son entes que entran por la puerta de atrás, ni son paquetes de Amazon.

Los 'populares' ha acusado al Gobierno de España de "poner en jaque a los niños más vulnerables" porque "si se produce un colapso en el tema de la migración, los que hablan de ser el dique contra la ultraderecha serán responsables de haber generado esa auténtica situación y de traer, por desgracia, más problemas y más conflictividad social".