Junta acusa a Montero de actitud "irresponsable" y de hacer "política electoralista" con la salud de las mujeres

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha acusado este viernes a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de tener una "actitud irresponsable" y hacer "política electoralista" con la salud de las mujeres.

En su cuenta en la red social X, Antonio Sanz se ha pronunciado así después de que María Jesús Montero haya lamentado y criticado este viernes la "estrategia" del Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno (PP-A) de "criminalizar, poner en duda y cuestionar" a las integrantes de la asociación Amama, de mujeres con cáncer de mama, tras el requerimiento formal de información que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le envió este pasado jueves a propósito de la crisis del programa de detección precoz de dicha enfermedad en la sanidad andaluza.

"Con la salud de las mujeres no se puede ni se debe hacer política electoralista. ¿Acaso se niega o no quiere que reciban la atención adecuada todas las mujeres?", ha preguntado Antonio Sanz a la vicepresidenta del Gobierno.

"Su actitud es irresponsable", le ha dicho y le ha planteado si "le niega los datos de estas posibles pacientes a los médicos". "¿Da a espalda a la salud pública de nuestras mujeres?", le ha preguntado.

Antonio Sanz ha pedido a María Jesús Montero "un poco de seriedad y menos frivolidad", porque la salud "siempre lo primero" y pedir información "para desarrollar un programa de salud no es 'criminalizar', es proteger a las mujeres".