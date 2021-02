Junta acusa a Sánchez de "apropiarse" de la gestión de los fondos europeos y reprocha "aún no ha ejecutado ni un euro"

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación, Juan Bravo, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "apropiarse" de la gestión de los fondos europeos asociados a los proyectos de reconstrucción, por lo que ha advertido sobre el hecho de concentrar la capacidad de decisión en "una persona, por mucho que sea el presidente del Gobierno". Bravo ha argumentado que "este dinero no es del Gobierno, es de los españoles" y se ha lamentado de que "aún no se ha ejecutado ni un euro".

"Alguien entiende que se tarde siete meses para tomar decisiones", ha sostenido el consejero de Hacienda después de recordar que "en julio el presidente del Gobierno recibió aplausos" tras anunciarse el dinero que recibiría España.

El consejero de Hacienda ha sido uno de los tres participantes en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía celebrados este lunes de la mano de la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Atlantic Copper, Cepsa y Laboratorios Vir, junto con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

Los reproches de Bravo hacia el presidente del Gobierno se han concentrado en hechos como decidir "la colaboración público-privada unilateral sin negociar con nadie" y que ha concretado en el caso de que el Estado ostentará "el 51% en sociedades de economía mixta".

"A día de hoy no sabemos cómo lo vamos a hacer", ha proseguido lamentándose el consejero de Hacienda, que ha reclamado que las decisiones debieran tomarse "compartiendolas con las comunidades autónomas, los empresarios" y ha augurado un desenlace que le ha llevado a proclamar "diremos qué enormes oportunidades perdimos".

Bravo, que ha cifrado las cantidades que recibirá España en 70.000 millones que ha ampliado en otros 10.000, ha trazado una situación que ha caracterizado como "un enorme fracaso del Gobierno por asumir una sola persona" el reparto de los fondos europeos, que ha atribuido al hecho de "por poner la ideología por encima de las necesidades", por lo que ha concluido que nos encontraremos con "un país más endeudado, dividido, que no ha gastado 70 u 80.000 millones".

Bravo, que ha sostenido que "nadie va a perdonar a Sánchez el enorme problema que deja a los españoles", ha instado al Gobierno "a escuchar al Banco Central Europeo, la Airef o al Banco de España" tras apuntar que "no hay nadie que no diga que vamos por el camino erróneo", ha defendido la actuación coordinada de las Administraciones "de la mano de los empresarios", por lo que ha instado a "acabar con esas barreras de lo público o privado" tras apuntar una metáfora que salió en una conversación con un empresario, quien le relató que "mi ático puede ser el mejor, pero el edificio se llama España, si el edificio se cae, mi ático no vale nada".

GONZÁLEZ DE LARA: NO SABEMOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ha situado los fondos europeos como "una magnífica oportunidad" y ha reclamado consecuentemente "profundizar en una estrategia común" tras describir la presentación de proyectos como una situación en la que "todo el mundo se ha puesto a hacer fichas para pedir proyectos europeos sin saber la hoja de ruta".

Tras apelar al "trabajo desmedido en el ámbito privado", González de Lara se ha lamentado del hecho de que "no sabemos los criterios de selección y desconocemos "qué criterios se van a seguir", por lo que ha apostado por "sentarnos todos y marcar una estrategia común".

En tono irónico, el presidente de la CEA ha afirmado que "nos entusiasma la burocracia en este país, se frotan las manos con esto de los fondos europeos" y ha instado seguidamente a "una transformación genetica de la administración".

"La pandemia ha evidenciado que el sector privado va por un lado y el público por otro por falta de mecanismos de construir puentes", ha reflexionado González de Lara, quien ha afirmado que "vamos tarde, hay que ponerse las pilas" tras reclamar el uso de los fondos europeos para "el impulso de más tejido productivo".

EL PRÓXIMO PLAN DE AYUDAS DE LA JUNTA

El consejero de Hacienda, cuestionado durante el desayuno informativo de Europa Press con el presidente de la CEA y de ATA sobre el próximo plan de ayudas anunciadas por la Junta de Andalucía para hostelería y comercio tras las restricciones de actividad de la tercera ola, ha asegurado que "dentro de nuestras limitaciones vamos a hacer el máximo esfuerzo, vamos a intentar que sean muchas ayudas directas, no tenemos capacidad presupuestaria, pero van a sentir que su Comunidad Autónoma está a su lado".

Tras insistir en "la capacidad limitada de las comunidades autónomas", ha abogado por que el Gobierno adopte una estrategia que ha sintetizado en la fórmula "cero ingresos, cero impuestos", que ha instado a "hacer desde mañana", Bravo ha esgrimido la celeridad de la Junta en la gestión de las ayudas de los autónomos, que ha cifrado en la resolución en 37 días de 93.000 solicitudes para aceptar 80.000 y destinar 80 millones de euros a ayudas directas individuales de 1.000 euros, y ha invocado que Andalucía ha crecido en 9.000 autónomos netos en el último año.

El consejero de Hacienda que ha instado a la colaboración público-privada, ha presentado Garántia, ha recordado que "la Junta de Andalucía tiene el 30 y tantos por ciento" de esta sociedad de garantia recíproca participada por la CEA, ha recordado que "la segunda sociedad de España" tras recibir 8.000 solicitudes de avales.

VENTA DE MATSA Y ANDALUCÍA TRADE

El consejero de Hacienda ha calificado a la minería como "un sector estratégico" tras ser cuestionado por la operación de venta de Miñas de Aguas Teñidas (Matsa) con proyectos en la Faja Pirítica de Huelva como titular de los derechos de explotación en las localicades de Almonaster la Real y en Calañas.

Tras recordar que en la actualidad es una competencia del consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, ha abogado por "no eliminar a nadie que aporte valor añadido", por lo que ha instado a poner a los proyectos mineros "una alfombra roja" tras alegar que "son recursos que tenemos aquí".

El consejero de Hacienda ha defendido la fusión de las Agencias IDEA, Extenda, Andalucía Emprende y Agencia Andaluza del Conocimiento en la futura agencia Andalucía Trade, abordada el martes 2 de febrero por el Consejo de Gobierno, ha reclamado "ser eficientes" y evitar al empresariado "tener que acudir a cuatro ventanillas para tener toda la información".