La Junta adelantará al lunes la próxima reunión del Consejo por el debate del Presupuesto del miércoles en el Parlamento

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España (c), la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García (d), y el consejero de In - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía adelantará al lunes, 10 de noviembre, la reunión semanal de su Consejo de Gobierno, que habitualmente se celebra los miércoles, para no coincidir con la sesión del Pleno del Parlamento que acogerá el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026, que se celebrará el día 12.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha informado de este cambio de día de la próxima reunión del Consejo de Gobierno al finalizar la rueda de prensa de la cita de esta semana del Ejecutivo andaluz.

Paralelamente, la Junta de Portavoces del Parlamento ha dado también este miércoles 'luz verde' al orden del día de la próxima sesión plenaria, que se celebrará entre los días 12 y 13 de noviembre, y que comenzará a las 13,00 horas del miércoles que viene con el debate para la convalidación o derogación de un decreto-ley del Gobierno andaluz, tras lo que se sustanciarán los debates de totalidad de los proyectos de Ley Universitaria para Andalucía y del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

En concreto, el decreto objeto de debate en el próximo Pleno es el número 4/2025, de 22 de octubre, por el que se regula el anticipo de pago presupuestario por ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u otros supuestos de emergencia de protección civil y catástrofes públicas, y se modifican otras disposiciones normativas.

Tras ello se iniciará el debate de totalidad del proyecto de Ley Universitaria para Andalucía, para la que han presentado enmiendas de totalidad los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

El debate comenzará con la intervención del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en defensa del proyecto de ley por un tiempo máximo de 20 minutos, al que seguirán los portavoces de los grupos que han presentado enmienda de totalidad, en orden de menor a mayor representación --de forma que empezaría el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, seguido de Por Andalucía y el Grupo Socialista--, que contarán cada uno de ellos con un turno de diez minutos como máximo.

Después será el turno de los grupos que no han presentado enmiendas de totalidad --PP-A y Vox-- por un tiempo máximo de diez minutos para cada uno, y cerrarán el debate los grupos parlamentarios que hayan presentado enmiendas a la totalidad, en orden inverso a su importancia numérica, por un turno de hasta diez minutos cada uno.

Finalizado el debate, se procederá a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución presentadas, que previsiblemente serán rechazadas habida cuenta de la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A, con lo que el proyecto de ley seguiría su tramitación en la comisión de Universidad, Investigación e Innovación.

DEBATE DEL PRESUPUESTO

La sesión plenaria del miércoles concluirá con el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2026, cuya ordenación también ha detallado el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, en la reunión de la Junta de Portavoces.

De esta manera, el debate se abrirá con la intervención de la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, sin límite de tiempo, tras lo que intervendrán los grupos que hayan presentado enmienda de totalidad, en orden de mayor a menor representación, por un tiempo máximo de 30 minutos cada uno de ellos.

Tras la intervención de cada uno de dichos grupos enmendantes, contestará el Consejo de Gobierno por el mismo tiempo de 30 minutos como máximo, a lo que seguirá un turno de réplica y dúplica por tiempos máximos de diez minutos.

Los turnos para valorar el proyecto de ley y fijar posiciones respecto de las enmiendas a la totalidad por parte de aquellos grupos parlamentarios que no hayan formulado enmiendas se acumularán en una única intervención por tiempo no superior a 20 minutos por cada uno de ellos, y se desarrollarán en orden inverso a su importancia numérica.

Tras la intervención de cada grupo parlamentario contestará, también por tiempo máximo de 20 minutos, el Consejo de Gobierno, y el debate con cada grupo se cerrará con las correspondientes réplica y dúplica por tiempo máximo de diez minutos.

Finalizado el debate, se procederá a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución presentadas, y, de ser rechazadas, el proyecto de ley del Presupuesto se remitirá a la comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social para que prosiga su tramitación, y "quedarán fijadas tanto la cifra global del mismo como la de cada una de sus secciones, cifras que no podrán ya ser alteradas sin acuerdo entre la Cámara y el Consejo de Gobierno".