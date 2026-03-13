Junta advierte al PSOE-A que Monachil ingresa cinco millones por la actividad de Sierra Nevada

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Parlamento andaluz ha pedido este viernes a la Junta en comisión parlamentaria que "compense" a Monachil (Granada), donde se asienta la estación de esquí de Sierra Nevada, por los gastos extraordinarios que le acarrea el mantenimiento de la urbanización de Pradollano, ante lo que el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha replicado que este municipio ingresa cinco millones de euros de impuestos derivados de esta actividad.

La diputada del grupo socialista Olga Manzano ha señalado en la comisión de Turismo que Monachil no puede "cargar solo" y "a pulmón" con todos los gastos que supone mantener la urbanización de Pradollano en "condiciones dignas" en materia de limpieza, mantenimiento de viales, aparcamientos, gestión de residuos y seguridad.

A ello ha sumado la maquinaria para la retirada de nieve y la gestión permanente para atender los servicios requeridos por esa "población flotante" que atrae el recinto invernal y lo que ello supone para un municipio de 8.500 habitantes.

La socialista ha recalcado que estos gastos no se compensan con los mecanismos ordinarios de financiación local y "para colmo", ha agregado, se le ha recortado 33.000 euros al municipio en las últimas convocatorias de municipios turísticos, negando además la Junta la posibilidad de establecer una tasa turística.

El consejero ha defendido que la declaración del municipio turístico de Monachil "fue algo que aprobó" el actual Gobierno andaluz en 2021, al igual que la participación en la Patrica de algo más de 40.000 euros.

Bernal ha expuesto que Monachil tiene un presupuesto para el presente ejercicio de 13,6 millones de euros y los diferentes impuestos municipales que tienen que ver con la urbanización de Pradollano --como el impuesto de bienes inmuebles que se carga a los apartamentos turísticos, hoteles y negocios; o tasas por construcciones, instalaciones y obras-- rondan los cinco millones y medio de euros.

"Es decir, que ese Ayuntamiento tiene cinco millones y medio de euros de ingresos procedentes de la actividad que tanto daño le hace", ha argumentado.

"El propio alcalde del Monachil había dicho que dedicaba 260.000 euros al año a hacer actuaciones para conservar Pradollano" y "de esos, 175.000 son financiables mediante un convenio con Cetursa", por lo que el coste en esos mantenimientos para el municipio es de 85.000, según ha razonado el consejero.

En este contexto, se ha referido al modelo de financiación local "absolutamente deficitario" que tienen las entidades locales y que es competencia del Gobierno para instar a los socialistas a impulsar uno nuevo.