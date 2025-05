La Junta afea a Montero su "agresividad" cuando su apuesta ante el apagón fue colaborar con una emergencia nacional

SEVILLA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha recriminado este viernes a la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero su tono hacia el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por cómo ha encarado la gestión de la crisis ocasionada por el apagón eléctrico del lunes.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Sanz ha expresado su "lamento" por que de parte de Montero "recibimos agresividad, insultos y confrontación", mientras que ha situado como "ejemplo de trabajo conjunto entre todas las Administraciones" el hecho de que la Junta de Andalucía reclamara la activación de la emergencia de interés nacional y con ello que el mando único en protección civil recayera sobre la Administración del Estado.

El consejero de la Presidencia ha defendido que la declaración de emergencia de interés nacional suponía el camino "para dar una solución y una respuesta eficaz a la emergencia" y ha argumentado aquí que "se trataba de todo el territorio nacional y de competencias del Estado".

Fuentes del Gobierno andaluz han indicado que ha solicitado su comparecencia en el Parlamento para explicar su actuación durante el apagón y la reclamación de información a la Administración del Estado.

"El gobierno de Andalucía siempre ha apostado por la colaboración, la cooperación y la coordinación", ha defendido en este sentido.

Sanz ha replicado las críticas de este viernes de Montero hacia Moreno por el hecho de que en la jornada en la que recuperaba las competencias en protección civil, tras ir rebajando la Junta de Andalucía el nivel de emergencia, el presidente andaluz se marchara a Valencia a participar en una reunión del Partido Popular Europeo.

"Lamentamos que María Jesús Montero no sepa hacer otra política que la confrontación, que no sepa venir a Andalucía a ofrecer nada, salvo buscar polémica, y sólo busque la pelea", ha afirmado el consejero, quien ha considerado que ese comportamiento de la también secretaria general del PSOE de Andalucía es "venir a insultar".

Ha sostenido sobre la gestión de Montero como ministra de Hacienda, que "no sólo deja tirados a los andaluces, traicionando sus intereses, pactando privilegios con otras comunidades autónomas", a esto ha sumado el agravante de "insultar al Gobierno de Andalucía y a los andaluces", y, en consecuencia, le ha pedido que "se deje de polémica".

Antonio Sanz ha afirmado que el deseo de los andaluces es que "el Gobierno de España garantice que no va a volver a ocurrir una catástrofe como la que vivimos con el apagón eléctrico", por lo que ha lamentado que "todavía no ha sido capaz de explicar" el origen de esta crisis que paralizó el país y le ha demandado "garantías de que no va a volver a ocurrir".

El consejero de la Presidencia ha planteado que esta actitud pública de Montero hacia el Gobierno andaluz "no es la respuesta que esperan los andaluces de un gobierno serio".

CONSEJERA DE FOMENTO: LOS ESPAÑOLES SIGUEN A CIEGAS CON EL APAGÓN De igual forma la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha participado en esa respuesta a las críticas de Montero.

En una nota de audio ha considerado que "María Jesús Montero debería preocuparse más por la falta de explicaciones de su Gobierno" al argumentar que "han pasado cinco días desde el apagón y siguen a ciegas, sin explicar los motivos por los que millones de españoles nos quedamos sin suministro eléctrico".

La consejera, quien se ha reafirmado en pedir "más explicaciones y menos oscurantismo por parte de Pedro Sánchez y sus ministros", ha dudao sobre "qué es más inquietante, que España se quede oscura o que el Gobierno todavía no sepa aún la razón ni asuma ningún tipo de responsabilidad".

"Haría bien la ministra Montero en centrarse en los muchos problemas que tiene el Gobierno de España y no en atacar a Andalucía, que por cierto ha contestado a la perfección ante esta crisis", ha razonado Rocío Díaz.