Junta afirma que Montero tiene que dar "muchas explicaciones" sobre el rescate de Plus Ultra

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A 22 de julio de 2026 en Sevilla (And - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha considerado este miércoles que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, tiene que dar "muchas explicaciones" sobre el rescate de Plus Ultra porque fue ministra de Hacienda y la "máxima responsable" de la SEPI cuando se llevó a cabo.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Carolina España ha manifestado que, "por mucha distracción, por muchas cortinas de humo y por mucho artificio, lo que no pueden esconder es a (José Luis) Abalos, (Santos) Cerdán y a (José Luis Rodríguez) Zapatero".

Ha recordado que Montero decía que Zapatero "era su talismán, que le traía suerte y que aspiraba a aparecerse a él en el futuro; está todo dicho".

"Tendrá que dar muchas explicaciones, porque ha sido la máxima responsable de la SEPI y tendrá que decir qué ha ocurrido con ese rescate de Plus Ultra", según Carolina España, que ha añadido que también tiene que haber explicaciones de "por qué se han dejado de alguna forma de investigar a personas que no han presentado las correspondientes declaraciones".

"Algún día conoceremos con quién hablaba el señor Rodríguez Zapatero", según la portavoz del Gobierno andaluz, quien ha apuntado que hay "bastantes ministerios al servicio" del expresidente español "en esa operación y rescate" de Plus Ultra.