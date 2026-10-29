La Junta analiza la documentación aportada por la empresa del catering del CEIP Tínar de Albolote (Granada)

Archivo - Un aula de un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta está estudiando la documentación aportada por la contratista del servicio de catering del CEIP Tínar de Albolote (Granada) en respuesta al expediente informativo abierto ante la posibilidad de que hubiera larvas de gusanos en uno de los menús servicio en el centro a mediados de septiembre.

La Consejería de Educación avanza en el expediente abierto también con la revisión de las actas de la visita de la inspección sanitaria al colegio y la propia evaluación de la muestra del arroz que se tomó ese día por parte de la inspectora, según han detallado a Europa Press fuentes de este departamento.

Así, y "aunque no ha habido ninguna reclamación formal", se estudia si existió incumplimiento por parte de la empresa para tomar las medidas que correspondan.

El asunto trascendió a raíz de una queja de la asociación de padres (AMPA) del colegio. En ese momento, la empresa responsable de la gestión del comedor trasladó a las familias sus "más sinceras disculpas por lo ocurrido" y defendió que en el momento en que supo de la incidencia procedió a abrir "las investigaciones pertinentes, manteniendo una comunicación transparente, tanto con la dirección del colegio, como con la presidenta del AMPA".

En la misiva, a la que tuvo acceso Europa Press, la empresa precisó que se trataba de "arroz integral ECO" de un proveedor homologado y que cuenta con todos los albaranes y registros que avalan la inocuidad alimentaria. Entre ellos, registros de producción, de ruta, de control de temperaturas y de refrigeración.