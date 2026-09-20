La Junta de Andalucía trabaja en la aplicación de tecnología para detectar y prevenir incendios forestales

El consejero de Inteligencia Artificial, José Antonio Nieto, en la comisión parlamentaria del 9 de septiembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha anunciado este domingo que está trabajando junto a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, presidida por el consejero Antonio Sanz, en la elaboración de un estudio para detectar incendios forestales en Andalucía a través de la aplicación de la tecnología del gemelo digital.

En una entrevista concedida a Canal Sur Radio, Nieto ha explicado que este proyecto tiene como objetivo mejorar y avanzar la gestión de prevención de incendios para proteger así el patrimonio forestal andaluz.

Al hilo ha señalado que esta aplicación "permitiría anticiparse a situaciones de riesgo y prevenir incendios", aprovechando la capacidad de esta tecnología para analizar datos y detectar posibles escenarios antes de que se produzcan.

"Estamos trabajando en una idea con el consejero de Salud, Presidencia y Emergencia para intentar hacer algo parecido con el patrimonio forestal andaluz, que nos permita cuidarlo, pero sobre todo prevenir incendios y saber cómo podemos evitar que se produzcan situaciones descontroladas", ha destacado el consejero.

Asimismo, José Antonio Nieto ha incidido en que el control de los fuegos es mucho más complejo porque "la extensión de las llamas es enorme, porque varía cada año en función de las lluvias o de las actuaciones que se realicen en él".

"Trasladar esta tecnología al patrimonio forestal supone "un reto mayor por la enorme extensión del territorio y porque sus características cambian cada año en función de las lluvias y de las actuaciones que se realizan", ha explicado, destacando a su vez que esta iniciativa "permitiría actuar de forma más eficiente si finalmente se produce un incendio".

PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ALHAMBRA

Por otro lado, el consejero ha apuntado que el proyecto del gemelo digital de la Alhambra supone "un reto de primer nivel" y sitúa a Andalucía a la vanguardia en el uso de esta tecnología aplicada a la conservación del patrimonio.

"El gemelo digital no es una simple reproducción en 3D de la Alhambra, sino una representación digital conectada en tiempo real con el monumento mediante sensores que aportan información sobre su estructura, el ambiente o el movimiento de los visitantes", ha explicado.

Además, ha señalado que el gemelo digital ·no es una simple reproducción en 3D de la Alhambra, sino una representación digital conectada en tiempo real con el monumento mediante sensores que aportan información sobre su estructura, el ambiente o el movimiento de los visitantes".

"Es como si tuviésemos la posibilidad de modelar esa maqueta permanentemente", ha explica Nieto, que ha subrayado que el sistema permite conocer qué está ocurriendo en el monumento, detectar riesgos y analizar qué podría suceder.

A su juicio, la tecnología permitirá pasar de una conservación reactiva a una conservación preventiva, anticipándose a posibles deterioros antes de que "sean evidentes y facilitando la planificación de actuaciones sobre el monumento".

Explica que factores como la humedad y la temperatura pueden provocar dilataciones y otros riesgos en una estructura con siglos de historia y destaca que, gracias a los sensores, "no tenemos que esperar a que se manifieste, no tenemos que esperar a que se produzca, sino que tenemos la posibilidad de anticipar y evitar ese daño".

"Esto nos permite tener un diálogo con el monumento", ha afirmado Nieto, que destaca que la tecnología permite sustituir decisiones basadas únicamente en la experiencia por información y datos obtenidos en tiempo real.

"El objetivo que nos planteábamos no era la promoción de la Alhambra", ha explicado Nieto, recordando que el monumento ya se encuentra en el 99,6% de las visitas respecto al límite establecido por la Unesco, sino hacerla "más accesible y universal" para quienes no pueden visitarla físicamente.

Asimismo, el consejero ha destacado que el proyecto no está cerrado y que permitirá incorporar nuevas tecnologías y experiencias para ampliar progresivamente las posibilidades de conocimiento y difusión de la Alhambra.

Nieto ha puesto en valor el potencial didáctico del gemelo digital, que permitirá a alumnos de cualquier colegio conocer la Alhambra, su historia y su valor patrimonial mediante una experiencia inmersiva. "Podemos hacer que nuestros niños, y los de cualquier colegio del mundo, puedan tener un acceso y un conocimiento de la Alhambra", ha añadido.

* En este sentido, el consejero ha explicado que la experiencia desarrollada en la Alhambra podría extenderse a otros grandes espacios patrimoniales andaluces, como la Mezquita de Córdoba o el Alcázar de Sevilla, mediante la colaboración de las administraciones y entidades responsables de cada monumento.

"Nuestra tecnología la ponemos al servicio de quien quiera utilizarla", ha afirmado al explicar que la Junta está dispuesta a colaborar con los responsables de otros grandes monumentos andaluces como la Mezquita de Córdoba o el Alcázar de Sevilla.

Finalmente, Nieto ha reivindicado que la tecnología desarrollada para la Alhambra abre "una cantidad enorme de usos" y ha defendido que la clave estará en priorizar aquellas aplicaciones que aporten una mayor utilidad a los ciudadanos y permitan mejorar la gestión del patrimonio y de los servicios públicos.