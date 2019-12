La Junta ve los acuerdos de Sánchez claudicar ante el idependentismo y "peligro" para crear empleo

Actualizado 30/12/2019 18:59:45 CET

Bendodo urge al Gobierno central a pagar a Andalucía 534,3 millones de IVA y 4.000 millones adicionales para la financiación

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha considerado que los pactos para la investidura que está cerrando el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, suponen "la claudicación ante el independentismo" y "el mayor peligro que pueda existir para la senda de creación de empleo que está llevando a cabo Andalucía".

"El pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos es definitivamente una mala noticia para España y especialmente mala para Andalucía. Nos da pánico que en un Gobierno donde forma parte Podemos se puedan aplicar las políticas populistas que se han aplicado en otros países que se caracterizan por la ausencia de democracia y que el PSOE tome medidas condicionadas por las exigencias de los partidos independentistas", ha dicho en un comunicado.

Bendodo afirma que Sánchez "ha decidido subir impuestos y dejarse arrastrar por las recetas de la izquierda radical que sólo ha generado más paro y menos riqueza allí donde han tocado un gobierno".

"Andalucía está creciendo, liderando numerosos parámetros como exportaciones e inversión extranjera; y ha creado más de 60.000 puestos de trabajo en el último año, por encima de las previsiones en los presupuestos de 2019, porque hemos puesto en marcha una agenda reformista y responsable. Una actitud que no vemos en los brindis al sol del presidente del Gobierno en funciones", ha deslizado el portavoz del Ejecutivo autonómico.

En su opinión, "si los que aplauden la hoja de ruta de Sánchez son los independentistas catalanes, los amigos de Batasuna y el nacionalismo vasco, mal nos va a ir a Andalucía y a los que creemos en una España constitucional y en la igualdad de todos los ciudadanos independientemente del territorio en el que vivan".

Igualmente, Bendodo ha dejado claro que Andalucía "no se va a quedar de brazos cruzados", afirmando que "en cada ataque a los intereses de los andaluces y a la igualdad de los territorios vamos a responder donde tengamos que responder".

"Que el Gobierno central sepa que nos tendrá enfrente si por contentar a los independentistas y a los nacionalistas se atacan los intereses de Andalucía", ha insistido, al tiempo que ha urgido al presidente del Gobierno en funciones a que "comience a cumplir con Andalucía, a la que adeuda 534,3 millones por el mes 13 del IVA, 4.000 millones de euros adicionales del sistema de financiación y 27 millones de euros para la asistencia a menores no acompañados que el Gobierno ha decidido cortar unilateralmente".

Asimismo, subraya que se será "muy vigilante" para que "no se rompa la unidad de España", a la par que no se va a aceptar "ninguna agresión a Andalucía" porque "no se quiere ser más que nadie, pero tampoco menos".

"El actual sistema de financiación lo pactó el PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña, el mismo partido con el que Pedro Sánchez está a punto de cerrar un acuerdo para la investidura. Mal nos fue entonces a los andaluces; y mal nos va a ir otra vez ahora", sentencia.

El portavoz del Ejecutivo andaluz ha asegurado, asimismo, que "nunca en la historia democrática de España un presidente del Gobierno había violentado tanto a una institución independiente como la Abogacía del Estado para sus propios intereses".

"Primero, Sánchez usó a la Abogacía del Estado para retener 1.350 millones que debía a Andalucía y ahora la vuelve a usar para contentar a Esquerra Republicana de Cataluña y a los que están en la cárcel por dar un golpe de Estado. No todo vale", concluye, tras advertir de que "mal apunta este gobierno de PSOE y Podemos que obvia a los medios de comunicación y no permite ni una sola pregunta de los periodistas".