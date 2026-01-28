La Junta aprueba su endeudamiento anual de 3.818,37 millones, con 94% del importe para amortizar deuda antigua

El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, y la consejera de Economía y portavoz del Gobierno, Carolina España, este miércoles antes de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. - Francisco J. Olmo - Europa Press

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles un decreto de autorización de operaciones de endeudamiento que asciende a 3.818,37 millones de euros.

El Gobierno andaluz ha explicado en la rueda de prensa posterior a su reunión que de este importe, 3.595 millones se destinan a la amortización de deuda antigua, el 94% del total previsto, mientras que los 223 millones restantes se dedican al abono de la cuota correspondiente a las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta del modelo de financiación autonómica entre 2008 y 2009.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha sostenido en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que este ejercicio de emisión de deuda es un símbolo de "la solvencia financiera" de la región, que ha enmarcado en el mensaje que se lanzó en la presentación del Presupuesto de este ejercicio, en el sentido de que "íbamos a recuperar la plena autonomía financiera" y que, por ello, se hacía "sin la asistencia financiera del Gobierno de España".

"No vamos a depender de la financiación del Estado", ha proclamado la consejera y portavoz, quien ha blandido como argumento para explicar esa autonomía financiera de Andalucía el hecho de que "estamos haciendo presupuestos en equilibrio".

España ha asegurado que "solo nos vamos a financiar en los mercados", en referencia a que en el pasado Andalucía debió recurrir a los mecanismos de financiación ofrecidos por el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y del Fondo de Facilidad Financiera.

Según los datos del Banco de España, referidos a septiembre de 2025, de una deuda de Andalucía de 40.452 millones de euros, el 54,8% se corresponde con los mecanismos de financiación del Estado.

Carolina España ha recordado en este punto que desde 2011 "la Junta de Andalucía había perdido la solvencia financiera ante los mercados", imagen que ha apuntalado con el dato de que entre 2011 y 2018 la deuda de la Junta de Andalucía aumento en más de 20.000 millones de euros, "un crecimiento de un 140%", antes de recordar que antes de ese 2011 la deuda de unos 14.000 millones de euros mientras que en 2018 se situó en los 35.000 millones de euros.

Ha apuntado aquí que ante la pérdida de "la solvencia y la confianza" de los mercados por el incremento de la deuda el Gobierno andaluz se vio abocado a "la asistencia financiera que se estableció en su momento por el Gobierno de España".

La consejera y portavoz del Gobierno ha afirmado que "esta nueva deuda no incrementa la deuda", por cuanto ha precisado que "es autorización para amortizar deuda antigua", por lo que ha inferido que esta situación financiera son "buenas noticias".

EL INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO

En el Informe Económico Financiero del Presupuesto de este año en el apartado de ingresos, sobre los financieros apuntaba este documento que "los ingresos financieros están previstos en 5.598,7 millones de euros, 95,8 millones más que el año anterior, lo que supone un crecimiento del 1,7%".

Seguidamente hacia un desglose de los ingresos según su finalidad para explicar un remanente de tesorería del ejercicio anterior, concepto por el cual "se consignan en el presupuesto 1.672,6 millones de euros por el remanente de tesorería acumulado de ejercicios anteriores".

De esa partida seguía precisando este texto que "254,3 millones proceden del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas; 1.254,1 millones de los fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia); 0,2 millones de fondos europeos y 156,7 millones de otras fuentes finalistas".

En el caso del endeudamiento neto, del que explicaba "que es el que dará cobertura al gasto no financiero", está previsto "en 225,6 millones de euros, integrados por 223,3 millones para la financiación de la parte aplazada de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y por 2,3 millones de anticipos reintegrables de fondos FEDER para proyectos de innovación".

Seguía explicando que ante la ausencia de un objetivo de déficit, así requerido por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, "la Comunidad Autónoma ha optado por el equilibrio presupuestario, por lo que no se contempla en el presupuesto endeudamiento adicional para cobertura de gasto no financiero".

Remataba su análisis en este sentido indicando que "el endeudamiento para amortización de deuda del ejercicio, que de acuerdo con el calendario de vencimientos derivado de los distintos instrumentos financieros se ha cifrado en 3.595,1 millones de euros", además de otros ingresos financieros "por los reintegros de préstamos y anticipos concedidos y las fianzas recibidas, se prevé un total de 105,4 millones de euros, un 4,6% menos que en el presupuesto de 2025".