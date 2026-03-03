La Junta aprueba este miércoles la declaración del 8M y activa el fondo de contingencia para carreteras tras el temporal

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este miércoles, 4 de marzo, en el marco de su reunión semanal, la propuesta de acuerdo para aplicar el Fondo de Contingencia con el fin de financiar las actuaciones de emergencia destinadas a reparar los daños causados por las borrascas registradas entre enero y febrero de 2026 en la red de carreteras de titularidad autonómica. Asimismo, está prevista la aprobación de una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Según figura en el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press, el Ejecutivo andaluz analizará el régimen de flexibilidades adoptado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en relación con las ayudas de la Política Agrícola Común, como consecuencia de las borrascas registradas entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 en Andalucía.

En la reunión también se tomará conocimiento del inicio del procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos para el curso 2026/2027.

Del mismo modo, el Consejo abordará la convocatoria de los procedimientos selectivos para el ingreso en los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, así como el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Por último, la Junta prevé estudiar la aprobación del Plan Anual de la Cooperación Andaluza 2026 y la ampliación de la plantilla presupuestaria de las delegaciones territoriales de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.