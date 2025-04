ÚBEDA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha argumentado este viernes que por el peso del sector agroalimentario en la economía andaluza la región se puede situar como "una de las grandes comunidades autónomas perjudicadas" por los aranceles que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Ha apuntado incluso alguna cifra de la merma que supondría en la riqueza de Andalucía de lo que ha denominado como "guerra comercial" al apuntar que habría "una bajada del 0,4% del PIB a nivel de Unión Europea", que ha reducido a la mitad en el caso de España, que sería de un 0,2%, para precisar que en el caso de Andalucía, por "la incidencia enorme del sector agro supondría también un 0,4%, aproximadamente, en cuanto a nuestros niveles de facturación".

En declaraciones a los medios de comunicación en Úbeda (Jaén) tras participar en el Encuentro 'Cerámica Viva', Blanco ha sostenido que "sin ninguna duda va a afectar a la competitividad de nuestras exportaciones", aun cuando ha apelado a que "la calidad de nuestro aceite es excepcional" el hecho de que se aumenten los precios por los aranceles puede llevar a los consumidores a acudir a otro "de peor calidad, pero que al consumidor le resulte más barato".

Tras apuntar que en el caso concreto de la provincia de Jaén ha esgrimido unas exportaciones superiores a los 1.000 millones de euros del sector agroalimentario y del olivar, la consejera de Empleo ha reflexionado sobre que "este proteccionismo no beneficia a nadie" por cuanto ha esgrimido que "las guerras comerciales suponen perder la confianza del consumidor y de las empresas".

Ha blandido el dato de que "Andalucía es la segunda comunidad autónoma que exporta más a Estados Unidos y sobre todo el sector alimentario y el sector agrícola, el sector de la fresa, todo el sector agrícola, el sector del vino también", así como ha recordado que "la aceituna de mesa viene sufriendo aranceles desde siempre, porque vienen sufriendo aranceles desde la primera etapa de Trump, Biden no los quitó y ahora pues los va a seguir sufriendo".

A juicio de la responsable de Empleo, "la Unión Europea no puede entrar en esa guerra" de aranceles como réplica a los anuncios de Trumpo, aunque sí ha abogado por que "se tiene que proteger", convencida de que "tenemos que ir a una respuesta consensuada" en el ámbito de la Unión Europea y que, de igual forma, a nivel interno, que el Gobierno "tenga en cuenta a las comunidades autónomas para esas actuaciones que se vayan a realizar".

Blanco ha esgrimido que "no es fácil abrir nuevos mercados" que supongan la alternativa al estadounidense, con el agravante de que un producto como el aceite de oliva requiere de "mercados de un nivel adquisitivo alto" y, por ello, "no se les puede llevar a cualquier sitio", aunque ha apuntado la necesidad de "empezar a pensar en mercados asiáticos", entre los que ha incluido a Japón o Corea del Sur, aunque ha reconocido que "eso no se hace en dos días".

Rocío Blanco, quien ha apuntado la eficacia de mecanismos como los ERTE, de los que ha indicado que "funcionaron en la pandemia, funcionaron en otras épocas y siguen funcionando", ha considerado que los 14.000 millones anunciados este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en "la mayoría son créditos ICO, más de 7.000 millones son préstamos que tienen que devolver las empresa y también son fondos europeos".

"ESFUERZO MAYOR DEL GOBIERNO, ES INSUFICIENTE"

Ha instado consecuentemente al Gobierno a hacer "un esfuerzo mayor para ayudar a las empresas, sobre todo andaluzas", a las que ha situado como "unas de las mayores víctimas de esta guerra comercial a nivel mundial", por lo que ha apuntado que esa hoja de ruta puede ser "insuficiente", idea a la que ha sumado el agravante de que "ahora mismo las empresas no necesitan endeudarse más".

"Deberíamos abogar por ayudas directas a la empresa, con unas ayudas quirúrgicas, que no fueran para todos los sectores, pero sí haciendo un estudio pormenorizado de qué sectores se van a ver afectados", ha reclamado la consejera de Empleo en este sentido.

Rocío Blanco ha abogado por que "debemos ir todos a una, aquí no caben ideologías, ni Gobierno de España, gobierno de las comunidades autónomas, sino que tenemos que ir a una, todos a proteger a nuestra empresa y a buscar entre todos soluciones".