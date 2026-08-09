La Junta asegura al PSOE-A que presentó la campaña de verano contra la violencia de género el 29 de junio

Presentación de la campaña de prevención de la violencia de género y violencia sexual con el lema 'Hay mucha vida detrás de una llamada' - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha recordado al PSOE-A que presentó la campaña de verano de prevención de la violencia de género y violencia sexual con el lema 'Hay mucha vida detrás de una llamada' el pasado 29 de junio.

En una nota remitida por el ejecutivo andaluz, la secretaria general de Familias, Igualdad y Violencia de Género, Concepción Cardesa, ha asegurado que "el PSOE debe ser el único que no ha visto la campaña que se presentó a finales de junio y que incluso se está exhibiendo en festivales de música como Playa Sonora en La Antilla (Huelva) y en autobuses municipales como en Huelva y Sevilla".

Cardesa ha señalado que "no sabe qué busca el PSOE con esta estrategia de desinformación hacia las mujeres andaluzas", especialmente cuando este tipo de actuaciones se viene impulsando desde la pasada legislatura.

"Es evidente que mienten y, desde luego, las mentiras y la deslealtad institucional no son el camino para combatir la violencia de género. Desde el Gobierno andaluz abogamos por la unidad de toda la sociedad para poner fin a esta terrible lacra", ha remarcado.

El pasado 29 de junio la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, presentó la campaña 'Hay mucha vida detrás de una llamada', que describe dos situaciones de violencia contra las mujeres, una física y otra de sumisión química, para concienciar sobre la importancia de actuar y pedir ayuda. Al mismo tiempo que se difunde el teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999 como un instrumento clave para ayudar a las víctimas.

La Junta ha defendido que esta línea está operativa todos los días 24 horas, es gratuita, anónima, confidencial, atiende en 72 idiomas y está conectada a los servicios de emergencias 112.

La campaña cuenta con cartelería, vídeo, cuña de radio, piezas para redes sociales y exterior y se está difundiendo desde el pasado 1 de julio y hasta el final del verano en redes sociales, prensa, radio, televisión, cines, espacios exteriores, centros comerciales, festivales de música, ferias y fiestas populares, entre otros.