La Junta asiste a cerca de 300 andaluces afectados por cierre espacio aéreo en Oriente Próximo

La Junta de Andalucía ha confirmado en la tarde de este martes que el número de andaluces afectados por el cierre del espacio aéreo en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el pasado sábado por parte de Estados Unidos e Israel a Irán es de 300, aproximadamente.

Según han apuntado fuentes de la Consejería de Turismo y Andalucía a Europa Press, el Gobierno andaluz "mantiene activo un dispositivo de seguimiento, acompañamiento y asesoramiento dirigido a los andaluces que se encontraban por turismo o en tránsito en las zonas afectadas por la tensión y el conflicto".

En esta línea, desde la Consejería han asegurado que la atención se está realizando "de manera personalizada" y en consonancia con las indicaciones del Ministerio, así como con las respectivas embajadas y consulados.

Al hilo, la Administración autonómica ha detallado que trabajan para ofrecer apoyo tanto a los afectados como a sus familias, "garantizando información veraz y actualizada sobre la situación, así como orientación sobre las posibles vías de solución", dentro del ámbito de sus competencias.

"El Gobierno andaluz mantiene su mano tendida, con cercanía y responsabilidad, para colaborar y prestar toda la ayuda que esté a su alcance", han señalado.

En suma, a última hora de la tarde de este martes, 3 de marzo, el número de andaluces con los que se ha logrado establecer contacto ronda las 300 personas.

En concreto, un grupo de nueve jóvenes recién egresados del Grado de Medicina por la Universidad de Sevilla (US) y examinados hace un mes del MIR, que se encuentran atrapados en Negombo, un pueblo próximo a Colombo (Sri Lanka), han expresado en sus redes sociales, consultadas por esta agencia, que la Junta de Andalucía se ha puesto en contacto con ellos para asesorarles y acompañarles en su regreso a casa.

Uno de los portavoces del grupo, Rubén Corraliza, ha precisado que desde la aerolínea "no les dicen nada", y ha sido un agente de la agencia de viajes Travel Hood quien ha conseguido contactar con Etihad Airways. "Nuestra agencia ha logrado contactar con la aerolínea tras intentarlo nosotros mismos y nos han indicado que, supuestamente, el próximo día 9 nos reestructurarán nuestro vuelo previsto", ha afirmado.

Al hilo, ha concretado que ni el consulado de Colombo ni la embajada de Nueva Delhi les han ofrecido soluciones a corto plazo. En este sentido, una de las afectadas, Ana García, ha asegurado en un vídeo difundido a los medios que tan solo pueden contactar con ellos "a través de correo electrónico" y han recibido como contestación que contacten con la aerolínea.

"Nosotros intentamos contactar con la aerolínea, pero tras muchas horas intentando solamente nos dicen que cuando se abra el espacio aéreo podremos volar", ha apostillado García, al tiempo que ha valorado que eso podría ser "cuestión de semanas o incluso de meses".

Por su parte, José Antonio Albert Soto, otro de los afectados en el grupo, ha explicado que se encuentran "con bastante seguridad, con alojamiento y tenemos comida", pero ha matizado que se encuentran en una situación de "incertidumbre", puesto que desde Etihad Airways les han trasladado que hasta el 9 de marzo "no va a haber nuevos vuelos" y no les han proporcionado "una alternativa para regresar a nuestro país".