La Junta avanza que "ya está trabajando" para que los premios Latin Grammy regresen a Andalucía en los próximos años

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, (c) en el evento 'Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía'. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanza que "ya se está trabajando para que los premios Latin Grammy regresen a Andalucía en los próximos años". En este sentido, ha señalado que confía en que "tendremos alguna que otra oportunidad, aunque, como siempre, habrá que competir".

En declaraciones a los medios antes del inicio del evento 'Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía', presentado por David Bisbal y Luis Fonsi, este miércoles en Sevilla, Moreno ha destacado que desde la Junta mantienen una "buena relación" relación con la Academia Latina de la Grabación, entidad organizadora de los premios.

Además, ha subrayado que "lo más importante es que nos echan de menos", lo cual interpreta como una muestra de que "hicimos bien las cosas" cuando Andalucía acogió los Latin Grammy en 2023. Aquella edición fue histórica, al ser la primera vez que estos galardones se celebraron fuera de Estados Unidos y de su sede habitual en Las Vegas.

En esta línea, el presidente andaluz ha recordado con orgullo que los premios Latin Grammy se celebraron en Andalucía, aunque ha reconocido que "fue un auténtico reto, porque no era fácil: había que organizarlos muy bien". Asimismo, ha destacado el papel de la Academia Latina de la Grabación, afirmando que "siempre se ha portado muy bien, cumpliendo al pie de la letra todos y cada uno de los objetivos". En este sentido, ha subrayado que "lo más importante es que todo salió bien, quedaron satisfechos y felices, y esa es la mayor garantía de que puedan volver algún día".

Respecto a la gala 'Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía', que rinde homenaje al legado musical andaluz, Moreno se ha mostrado orgulloso, puesto que "vamos a hacer un viaje en el tiempo a través del talento y la cultura andaluza, donde artistas noveles y veteranos rendirán tributo a grandes mitos de la música". Además, ha adelantado que el evento narrará "una historia del pasado, presente y futuro de la música española y su conexión con la música latinoamericana, con mucha presencia andaluza" como hilo conductor.

"HABRÍA SIDO IMPOSIBLE REUNIR TANTO TALENTO"

Asimismo, ha subrayado que "es muy difícil que un operador privado o una institución pueda reunir tanto talento en un mismo espacio; habría sido imposible lograrlo por cuestiones de agenda". En este sentido, ha destacado la excepcionalidad de poder contar en una misma cita con artistas de la talla de Aitana, Arde Bogotá, Arcángel, David Bisbal, Camilo, Manuel Carrasco, Yerai Cortés, Estopa, Vanesa Martín e India Martínez, entre otros. "Eso solo lo puede conseguir una marca tan poderosa como los Latin Grammy", ha afirmado.

Al hilo de lo anterior, ha hecho hincapié en que todos los artistas que serán homenajeados en esta gala "han marcado una época y son parte de la vida de muchas personas". Según ha expresado, "son talentazo puro y merecen el reconocimiento tanto de la Academia como de la sociedad sevillana, andaluza y española".

En este sentido, ha destacado que este evento "proyecta la marca Andalucía, así como el talento y la capacidad cultural que posee esta tierra". Además, ha subrayado que la retransmisión de los Latin Grammy en Latinoamérica y Estados Unidos "se traduce en un enorme impacto y proyección internacional para Andalucía".

Por último, ha afirmado que "ni siquiera acumulando todos los recursos destinados a publicidad institucional del turismo podríamos alcanzar el nivel de proyección que hemos logrado con los Latin Grammy y la colaboración con la Academia".