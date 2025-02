Junta combatirá la "injusticia" de la tributación del SMI, aunque no puede hacer que los afectados "dejen de tributar"

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha insistido este martes en reclamar al Ejecutivo central que "rectifique" la "injusticia" que supone la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), algo que está dispuesto a "combatir".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, ha señalado que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debe rectificar porque "no se puede ir contra los más débiles, contra los que menos cobran".

"Es un error en toda regla", ha señalado España, quien ha indicado que la recaudación se ha incrementado en los últimos años desde los "80.000 millones de euros a los 130.000 millones de euros", de manera que estamos ante una "voracidad recaudatoria" por parte del Ejecutivo nacional.

Asimismo, ha explicado que las comunidades autónomas no tienen competencias para establecer una "exención a una renta determinada", ya que eso lo tiene que hacer el Gobierno de España.

"No podemos hacer que dejen de tributar solo los perceptores del salario mínimo porque esto nos afectaría de alguna forma a todos los ciudadanos, y por eso no es posible, no tenemos competencias para actuar exclusivamente sobre el colectivo de las personas que cobran el salario mínimo", ha expuesto.

Por ello, según ha señalado, el Grupo Popular en el Congreso ha presentado una iniciativa en la línea de dejar "sin tributación al salario mínimo".

Ha recordado que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo hasta seis bajadas de impuestos, para hacer frente al "infierno fiscal" que había cuando María Jesús Montero era consejera andaluza de Hacienda.

"Y Montero se llevó el infierno fiscal de Andalucía al Gobierno de España, porque éramos una de las comunidades autónomas donde más impuestos se pagaban y ahora somos la segunda comunidad autónoma donde menos", ha añadido.

Ha añadido que en Andalucía, con la política fiscal de la Junta, se ha incrementado el número de declarantes, con 778.000 más en el IRPF. "Bajando los impuestos recaudamos más porque hay más personas contribuyentes", ha dicho la consejera andaluz.

"Lo fácil es subiendo impuestos, recaudar más, y nosotros hacemos lo difícil, que es recaudar más bajando impuestos porque ensanchamos la base fiscal, el número de contribuyentes", ha señalado.