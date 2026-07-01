Junta comparte la "extrañeza" por que la UGR no esté entre las beneficiarias de las ayudas a la excelencia investigadora

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GRANADA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha señalado que comparte la "extrañeza" por que la Universidad de Granada (UGR) no se encuentre entre los proyectos beneficiarios de la convocatoria de unidades de excelencia en investigación y unidades de investigación competitiva del Sistema Andaluz del Conocimiento, ya que, según expone, "es conocedora de la excelencia de esta universidad y de sus investigadores".

En un comunicado, la Consejería ha explicado que las bases de la convocatoria fueron elaboradas y consensuadas conjuntamente con todas las universidades públicas andaluzas. En ese proceso se acordaron los objetivos estratégicos de la convocatoria, así como el procedimiento de evaluación y los requisitos que debían cumplir los proyectos presentados, atendiendo a aspectos como las actividades de investigación, la viabilidad del programa, el liderazgo internacional o la formación e incorporación de los recursos humanos.

Asimismo, ha señalado que actualmente "está abierto el trámite de audiencia" tras la publicación de la resolución provisional, que permanecerá vigente hasta el próximo 6 de julio. Por ello, la Junta espera que "tanto la UGR como el resto de las universidades andaluzas que presentaron proyectos que habían seleccionado y cuya valoración no han alcanzado el mínimo requerido conforme a las bases de la convocatoria, presenten cuantas alegaciones consideren oportunas".

En este sentido, ha indicado que, una vez presentadas las alegaciones, estas serán analizadas conforme al procedimiento establecido en las bases reguladoras publicadas mediante la Orden de 10 de noviembre de 2025 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 217, de martes 11 de noviembre de 2025).

Por otra parte, ha señalado que, una vez resuelta esta convocatoria, pionera a nivel nacional en el ámbito de un gobierno autonómico, la Consejería de Universidad tiene previsto "lanzar una segunda antes de finalizar el año 2026 hasta agotar los recursos disponibles de 27 millones en base al compromiso adquirido por la Consejería para impulsar la excelencia en las universidades".

La Junta ha considerado que la excelencia científica es un proceso continuo de mejora y crecimiento. Por ello, ha asegurado que "seguirá acompañando a las universidades andaluzas mediante instrumentos de financiación, captación de talento, colaboración internacional y apoyo a la investigación de calidad consolidando un sistema universitario público cada vez más competitivo".