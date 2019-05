La Junta confía en que el crecimiento económico sea "significativamente superior al 2,1%"

Actualizado 30/05/2019 12:30:47 CET

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha dicho confiar en que el crecimiento económico de Andalucía al finalizar el presente ejercicio 2019 sea "significativamente superior al 2,1 por ciento", con unas expectativas para la economía española y andaluza "mejores que para el resto de Europa", por lo que se siente "globalmente satisfecho con la evolución actual de la economía andaluza".

En respuesta a una pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento, Velasco ha indicado que en el primer trimestre de este año "hemos tenido una sorpresa muy positiva sobre la economía andaluza, dado que la tasa intertrimestral de crecimiento ha sido de un 0,8 por ciento del PIB, la segunda más elevada de España por detrás de Navarra".

Asimismo, según ha destacado, la previsión de la Secretaría General de Economía, dependiente de su consejería, apunta inicialmente a una tasa de crecimiento del 2,1 por ciento, superior "en más de doble" al de la media de UE.

Así, Velasco ha dicho que con la noticia "tan favorable" de los tres primeros meses, quiere pensar que cuando lleguen datos del segundo trimestre de este año, que será en el mes de julio, "la noticia tan positiva continúe y la tasa de crecimiento final para el presente ejercicio sea significativamente superior al 2,1 por ciento".

En todo caso, según ha detallado, próxima a la media nacional y muy superior a la media europea. Ha añadido que dicho crecimiento que se está sosteniendo en parte por la fuerte creación de empleo, siendo durante el primer trimestre del año un 4,7 por ciento superior a la del trimestre anterior.

"Esta tendencia a la creación de empleo está aumentado el consumo de las familias y la inversión de las empresas", ha destacado el consejero del ramo, quien también ha señalado que estos buenos datos se producen en un contexto de ralentización económica, según los últimos informes que manejan los principales organismos internacionales.

Estos organismos apuntan a una ralentización de la actividad económica, con un crecimiento de la eurozona durante este año del 1,3 por ciento, 0,5 puntos menos que 2018, todo ello en un contexto global marcado en gran medida por las disputas comerciales entre EEUU y China y la incertidumbre asociada a la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Por su parte, el diputado de Adelante Andalucía José Luis Cano Palomino ha indicado que España y Andalucía crecen el doble de la media europea porque "ha aumentado el consumo externo, posible gracias a dos medidas: el aumento de las pensiones y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional".

"Crecemos más porque ha subido el gasto público, justo lo contrario de lo que pasa con las políticas de austeridad", ha señalado el diputado de Andalucía, quien ha indicado que el Observatorio Económico de Andalucía apunta que en el tirón del consumo habría repercutido de manera significativa la subida del SMI a 900 euros mensuales, con un impacto más alto en Andalucía que tiene "salarios más bajos que en el resto del país".

No obstante, Cano Palomino ha advertido a la Junta de que estos datos "relativamente positivos" no garantizan la convergencia con el resto de comunidades de España, una convergencia que, en su opinión, solo será posible "con inversiones, un modelo fiscal progresivo y una transformación del tejido productivo". "Para avanzar hay que priorizar los intereses de la mayoría social, pero no está en sus prioridades", ha concluido.