Junta confía en una investidura de Moreno este jueves: "Mejor mañana que pasado porque ganará Andalucía"

1101021.1.260.149.20260701144929 La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno en funciones, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno en funciones. A 1 de julio de 2026 en Sevi - María José López - Europa Press

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz en funciones del Gobierno andaluz, Carolina España, ha confiado en que Juanma Moreno pueda ser investido este jueves como presidente de la Junta porque "ganará Andalucía", que necesita contar con un nuevo gobierno "cuanto antes".

"Mejor mañana que pasado porque con ello ganarán Andalucía y los andaluces", según ha manifestado este miércoles Carolina España en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en relación con la segunda votación de investidura que se desarrollará este jueves a partir de las 19,00 horas. No se ha referido a cómo se están desarrollando las negociaciones entre el PP-A y Vox ni a si podría cerrarse un acuerdo de aquí a la votación.

"Vamos a dejar trabajar a los distintos grupos que siguen negociando, avanzando y si conseguimos la investidura mañana, mejor que pasado", ha espetado.

Ha manifestado que "está claro que los problemas de los andaluces no pueden esperar" y Andalucía necesita un nuevo gobierno "cuanto antes" y no puede "eternizarse" con uno en funciones.

"Los andaluces dijeron alto y claro en las urnas que quieren a Juanma Moreno al frente la Junta de Andalucía y cuanto antes les hagamos caso, mejor", ha indicado España.

Ha explicado que, una vez que Juanma Moreno sea investido presidente, "hay que aprobar la configuración del gobierno, lo que es realmente un tema crucial para la elaboración de los presupuestos en función de las consejerías que haya, cuáles son, qué nombre tienen o qué materia".

"Si queremos que el presupuesto entre en vigor el 1 de enero, el gobierno tiene que estar constituido en el mes de julio, todo lo que sea más allá del mes de julio ya se complica, a efecto de toda la tramitación de un presupuesto de más de 50.000 millones de euros", ha añadido.

Ha señalado que es fundamental para empezar a elaborar los presupuestos de la comunidad para 2027, que tienen que estar "en tiempo y forma para proteger a esta tierra de los agravios y castigos constantes del Gobierno de España", como un sistema de financiación autonómica "diseñado por el independentismo".

"Si queremos tener presupuesto el 1 de enero, debe de haber gobierno este mes de julio", ha indicado Carolina España.

Ha agregado que la "mejor respuesta también que podemos dar al espectáculo de corrupción que estamos viendo estos días en el Gobierno de España es que, en Andalucía, se levante un gobierno solvente y limpio".