Junta considera un "duro golpe" y un "agravio" a Andalucía que la sede de la Aesap no se conceda a Granada

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, este martes - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha considerado un "duro golpe" y un "agravio" a Andalucía que la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) finalmente no vaya a estar en Granada, sino que estará en Zaragoza, según ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un audio, Antonio Sanz ha recalcado que estamos antes un "duro golpe" para Granada y Andalucía y una "nueva decepción" que provoca el comportamiento del Gobierno de Pedro Sánchez.

"A la espera de que el Gobierno central explique en qué criterios ha basado su decisión, volvemos a defender siempre que la candidatura de Granada era la mejor, puesto que es solvente, ofrece agilidad y garantías para iniciar, en el mínimo tiempo posible, la andadura de esta institución en un enclave bien comunicado, accesible y en un ecosistema científico y tecnológico de primer nivel en España", ha indicado.

Sin embargo, según el consejero, una vez más el Gobierno de Sánchez "no escucha a Andalucía", como ya ocurrió cuando Granada cumplía "con todos los requisitos técnicos para albergar la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y, sin embargo, se decantó entonces de forma opaca por otra ciudad únicamente por cuestiones políticas".

"Ya está bien de ningunear Andalucía y a Granada desde el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez, con decisiones que se tendrán que explicar a los granadinos", ha sentenciado Sanz.

Ha preguntado qué "no tiene Granada para que no sea la sede de la Agencia Española de Salud Pública, si es, sin duda alguna, la mejor candidatura". Ha recordado que la Junta formalizó la propuesta de Granada ante el Ministerio de Sanidad en enero de 2026 y estaba "respaldada por más de 70 instituciones", contando con el "ecosistema más importante de España en materia de salud pública".

Asimismo, Antonio Sanz ha expuesto que el Gobierno andaluz ha comprometido además más de 10,3 millones de euros para la infraestructura de esa sede.

Ha insistido en el "apoyo institucional y científico sobresaliente" que tiene Granada como sede: "Se sustenta en el ecosistema de la Universidad de Granada, en el de la Escuela Andaluza de Salud Pública con 40 años de trayectoria y referente hoy en el mundo y también con el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada".

"Granada es la mejor candidata para liderar la vigilancia, la investigación y la responsabilidad, la respuesta en definitiva ante los nuevos retos en salud; Granada en definitiva es salud pública y es la única ciudad que cuenta con un parque tecnológico dedicado a las ciencias de la vida y la salud", ha sentenciado.

Se trata, según ha agregado Sanz, de "un ecosistema innovador donde convergen empresas, centros de investigación, universidad y centros sanitarios con más de 8.000 profesionales y más de 500 millones de euros de facturación". "Una vez más, Pedro Sánchez dando la espalda a Granada y a todos los andaluces; una vez más, el PSOE traicionando a Andalucía", ha sentenciado.