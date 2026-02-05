La Junta continúa trabajando en el mantenimiento de carreteras afectadas por el temporal en la provincia de Jaén

Reunión en la Delegación de Fomento para analizar el estado de las carreteras autonómicas en la provincia. - JUNTA

JAÉN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía continúa trabajando en el mantenimiento de las carreteras de su titularidad que se han visto afectadas por el paso del tren de borrascas de la última semana en la provincia de Jaén, donde hay nueve vías autonómicas cortadas.

El delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras, ha señalado este jueves en una nota "la labor continua" que se viene realizando desde el servicio de mantenimiento de carreteras de la Delegación.

En este sentido, ha apuntado que se trabaja "para, en la medida en que las condiciones meteorológicas lo permitan, garantizar las mejores condiciones en las vías de titularidad autonómica en la provincia que se hayan visto afectadas por desprendimientos, caídas de piedras o de árboles o cualquier otra incidencia".

En la mañana de este jueves, se ha decidido reabrir la carretera A-6075 del punto kilométrico (PK) 2+800 al 4+550 entre Cazalilla y Villanueva de la Reina; el paso inferior de la A-6076 en el punto 7+150 en Espeluy y la A-6105 entre el término municipal de Úbeda y Jódar.

"Los servicios de carreteras han atendido más de 150 incidencias en estos dos últimos días. La Junta continúa trabajando en el resto de las carreteras que aún siguen cortadas", ha afirmado.

En concreto, según han detallado a Europa Press desde el Gobierno andaluz, se trata de la A-6204 entre los puntos 0+800 y PK 5+000 en Villacarrillo por obras emergencia tras la anterior borrasca, así como en esta misma vía la travesía de Mogón, por afectación del río Gualdaquivir.

También hay corte en la A-324 en Cambil "por peligro desprendimiento"; en el puente de la A-6000 en el punto kilómetrico 22+400, y el acceso a Marmolejo por la A-420, entre los kilómetros 0 y 4. También en la A-6176 del punto 16+050 al 16+400 (Marmolejo) hay corte preventivo por la crecida arroyo Salado de Arjona.

Igualmente, siguen afectadas la carretera A-6075, entre los puntos 6+000 y 7+800 en Villanueva de la Reina; la A-319, en el punto 54+500 (Santiago-Pontones) y la A-6050, en el punto 2+500 (Jaén), ambas por desprendimientos; así como la A-6100 en Baños de la Encina por "acumulación de agua por fallo de drenaje" en el punto 9+800.