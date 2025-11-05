Junta critica que el Gobierno esté acostumbrado a la "anormalidad" de que no haya PGE: "Está fundido y parado"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno andaluz. A 5 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalu - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha criticado este miércoles que el Ejecutivo nacional esté acostumbrado a la "anormalidad" que supone que durante años no haya presupuestos generales del estado (PGE), lo que pone de manifiesto que está "fundido y parado".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha manifestado que el país necesita un gobierno que resuelva los problemas y al que "no se le fundan los plomos", y añadido que "cada vez que hablamos de inversiones importantes para Andalucía nos encontramos con un Gobierno central que está fundido y parado".

Ha señalado que estamos ya a 5 de noviembre y "siguen sin presentarse los presupuestos generales del estado" y parece que el Gobierno central "se está acostumbrando a vivir en la anormalidad" que supone no contar con nuevas cuentas estatales.

España ha manifestado que las comunidades necesitan las previsiones y el techo de gasto que se tienen que recoger en unos PGE. "Es el Gobierno de la desidia y de la dejadez", ha apuntado España, quien ha expuesto que "las leyes y las obligaciones hay que cumplirlas", como hace el Ejecutivo andaluz presentando anualmente unos presupuestos de la comunidad.

Según ha expresado, "no tener presupuestos generales del estado no solo hace que el país no tenga un rumbo definido, sino que esto abre la puerta, de alguna forma, a los peajes y a los privilegios al independentismo".

Ha puesto de manifiesto como Cataluña, presidida por el socialista Salvador Illa, ha recibido más de 1.000 millones de euros en fondos europeos, frente a los 500 millones de las comunidades de Madrid y Valenciana y los "338 millones de Andalucía".

"No hay día en el que no conozcamos una nueva trampa del gobierno de (Pedro) Sánchez y de (María José) Montero con Andalucía y, al final, siempre pierden los mismo, los andaluces", ha recalcado.

De otro lado, respecto a la información que publica este miércoles el diario ABC sobre que la Fiscalía Anticorrupción "reclama 98 años de cárcel a 14 antiguos cargos del PSOE por extraviar 1,2 millones de la Junta", España ha lamentado que una vez más, Andalucía tenga que abrir "las portadas de los periódicos por los casos de corrupción" de la etapa anterior del PSOE-A".

Ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno, en cambio, está trabajando de "forma dura e intensa para levantar esta tierra, para que sea competitiva y para atraer inversión", y para que no vuelva a ocurrir la "corrupción" que hubo durante los ejecutivos del PSOE-A.

Ha considerado importante que el PSOE-A "tome buena nota de lo que está pasando a nivel judicial", de manera que se dedique "menos a enredar y más a limpiar el partido, que falta le hace".