La Junta, tras las críticas del PSOE por su gestión en dependencia: "Destinamos más del doble de fondos que el Gobierno"

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Inclusión Social del Gobierno andaluz, Ana Vanessa García, ha reaccionado a las declaraciones de este miércoles de la parlamentaria del PSOE Verónica Pérez, en las que acusa a la Junta de una mala gestión en dependencia pese a recibir "más dinero que nunca del Gobierno". De su lado, ha asegurado que este 2025 "Andalucía financia el 68,09% del sistema de la dependencia, con una inversión de 1.592 millones de euros, frente a los 738 millones que pone el Gobierno".

En un comunicado, García ha calificado de "cínicas" las reclamaciones de Pérez ante la sede de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, cuando "la Junta Andalucía destina más del doble de fondos que el Gobierno de España para el pago de la dependencia y cuando hace tan solo un mes votó en contra de que el Ministerio que preside María Jesús Montero aportara también el 50% de la financiación que le corresponde por ley".

A este respecto, se ha preguntado "por qué la parlamentaria socialista no mostró esta misma sensibilidad cuando en los años negros de la dependencia en Andalucía, en 2015 y 2016, la lista de espera se situaba en 1.275 días y había 201.000 personas sin atender". "Pérez ya era entonces parlamentaria andaluza y no hemos encontrado ningún registro en los medios de comunicación de que manifestara rechazo o inquietud alguna ante aquellas aberrantes cifras. No sabemos si entonces no le preocupaban las personas dependientes de Sevilla y Andalucía", ha apostillado.

Ante esta "inaceptable" situación, García ha reclamado al Ministerio de Hacienda la firma del mismo convenio por que el abonará al País Vasco el 50% de la dependencia. Ha criticado que Andalucía está "muy por encima" del 50 por ciento que marca la ley, "que obliga al Gobierno central a financiar" este porcentaje en el sistema de la dependencia en las comunidades autónomas.

Además, ha asegurado que Andalucía experimentó uno de los cuatro mayores incrementos de beneficiarios de toda España durante 2024. Actualmente, al cierre del mes de junio de 2025, añade la Junta, Andalucía tiene cifras récord de beneficiarios, 302.871 frente a los 212.241 de 2018 y de prestaciones, 455.031 frente a las 279.272 de 2018.

"Son cifras que demuestran la magnitud del sistema de dependencia de Andalucía, frente a los del resto de España, y ponen de relieve el esfuerzo inversor del Gobierno de Andalucía que, año tras año, incrementa su aportación económica al sistema pese a la infrafinanciación que soporta", ha resaltado.

De hecho, desde el año 2019 a 2025 la Junta de Andalucía ha invertido 8.742 millones frente a los 3.705 millones aportados por el Gobierno de España, ha explicado el Gobierno regional, por lo que asevera que, al no cumplir con la obligación de financiar el 50 por ciento, el Gobierno de España adeuda a Andalucía 5.037 millones desde 2019.

La secretaria general ha invitado a la parlamentaria socialista a "defender de verdad los intereses de los dependientes andaluces y, de esta forma, se sume a la reclamación a la ministra Montero de que aporte el 50% de la financiación para la dependencia en Andalucía".

EL PSOE CIFRA EN UN 40% LA FINANCIACIÓN

La parlamentaria socialista Verónica Pérez ha señalado hoy que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es "el culpable de las listas de la vergüenza en materia de dependencia" en Andalucía porque, a su juicio, "no es un problema de falta de financiación, sino de interés, voluntad e incapacidad de gestión por parte del Gobierno andaluz".

En declaraciones a los medios, ha aseverado que Andalucía "está recibiendo más dinero que nunca del Gobierno de España, que financia el 40% de la dependencia en nuestra comunidad pero, a pesar de ello, las listas de espera son más interminables que nunca", ha advertido.

"Andalucía es la comunidad que más tiempo tarda en realizar una valoración, 574 días, cuando el máximo legal son 180 días", ha afeado, y ha señalado que "hay más de 50.000 andaluces en lista de espera y 2.500 personas han fallecido esperando a ser consideradas dependientes".

Según Pérez, solo en 2024 "el Gobierno aportó a la Junta 738 millones de euros para el sistema de dependencia, 508 millones más que en 2017, cuando gobernaba el PP de Rajoy". Estos datos "ponen en evidencia que la crítica situación en Andalucía es por la falta de respuesta del Gobierno andaluz del PP, a lo que hay que sumar las constantes denuncias y criticas de los profesionales del sistema", ha alertado Verónica Pérez.