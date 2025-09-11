Junta defiende la ampliación de 48.000 plazas de FP pública frente a las críticas del PSOE por "favorecer" a la privada

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en pleno parlamentario a 11 de septiembre de 2025. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha recordado que "el proceso de escolarización está abierto hasta el 15 de noviembre" y que "ahora mismo todas las personas que quieran cursar FP y no hayan obtenido plaza están en el momento de pedir".

La consejera, en una pregunta realizada por el diputado del PSOE-A, Gerardo Sánchez, en el Parlamento de Andalucía, ha defendido que "desde que está el Partido Popular en el Gobierno hemos puesto 48.000 plazas más de formación profesional sostenidas con fondos públicos" y ha subrayado que "ocho de cada diez estudiantes en Andalucía obtenían plazas en la FP sostenidas con fondos públicos, frente a seis de cada diez con el PSOE".

Además, ha destacado que este curso se ofertan 168.447 plazas, "1.469 más que el año pasado, un 40% más que en 2018", junto a "85.500 convenios con 36.500 empresas".

"La pregunta no es cuántos se han quedado sin plaza, sino cuántos están formándose en la FP pública andaluza, de calidad, moderna y conectada con el futuro", ha recalcado.

Por su parte, Sánchez ha replicado que, pese al optimismo de la consejera, "las familias y los jóvenes que no pueden estudiar la FP que quieren no están tan contentos", criticando que "un módulo en la privada cuesta una media de 6.000 euros" y que ello genera "un muro de desigualdad entre quienes tienen dinero para estudiar lo que desean y quienes no".

A su juicio, el Gobierno andaluz ha favorecido la expansión de la oferta privada "un 80%" frente a "menos del 1% en la pública" desde la llegada de Juan Manuel Moreno a la presidencia de la Junta, lo que ha calificado de "embudo para lo público y barra libre para lo privado".

El diputado socialista ha acusado además al Ejecutivo autonómico de "anteponer los intereses del Partido Popular a los de los andaluces", criticando la renuncia a una quita de deuda de 19 millones de euros que, según ha dicho, podría haberse destinado a ampliar plazas públicas de FP. "La formación profesional con ustedes no tiene arreglo. El único arreglo es que Moreno Bonilla abandone la presidencia de la Junta", ha remarcado.

Castillo ha respondido que "hay que decir la verdad y ser rigurosos", insistiendo en que la apuesta del Gobierno andaluz por la FP es clara y que los datos avalan el crecimiento de la oferta pública.