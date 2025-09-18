La Junta defiende que Andalucía "bate récord" en dependencia y oposición critica que "siguen muriendo sin recibir ayuda"

Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, durante una de las comparecencias en comisión parlamentaria. A fecha de 18 de septiembre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La oposición apunta que "tratar de justificar problemas actuales apelando a cómo estaba la situación en 2018 no consuela a quienes hoy viven una espera insoportable", mientras que "han fallecido andaluces esperando la dependencia".

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Según la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Andalucía "ha batido un nuevo récord" en el sistema de la dependencia a cierre del mes de agosto de 2025, con 305.669 personas atendidas y 459.364 prestaciones, lo que supone un aumento del 44% en beneficiarios y del 64,5% en prestaciones respecto al año 2018.

Así lo ha anunciado la consejera, Loles López, este jueves en la Comisión celebrada en el Parlamento andaluz, donde también ha destacado que Andalucía "lleva meses de bajada ininterrumpida en el número de días de espera, situándose en 565 a cierre del mes de agosto. Esta cifra "contrasta con los 1.275 días que se alcanzaron en la etapa socialista en el Gobierno andaluz, lo que se traduce en un tiempo de espera de más de tres años y medio". "Tenemos que seguir mejorando, pero hemos logrado reducir la espera prácticamente en dos años", ha apostillado.

A pesar de que "somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer", López ha puesto de relieve que "los datos demuestran que la transformación del modelo de la dependencia que decidimos afrontar está dando resultados".

En este punto, ha afirmado que, al llegar al asumir el Gobierno de la Junta, "nos encontramos un sistema que no funcionaba, una realidad de la que advertían instituciones como la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el propio Gobierno andaluz". "Lo fácil hubiera sido dejarlo como estaba, pero soy una firme defensora de que hay que mejorar lo que no funciona, por lo que decidimos afrontar este reto", ha aseverado.

La consejera ha detallado que, entre "las mejoras impulsadas" en el sistema de dependencia de Andalucía "destaca la simplificación del procedimiento en una única visita y una única resolución; la implantación de un solo aplicativo informático que permite trazabilidad durante todo el proceso y la reducción del plazo administrativo para crear plazas residenciales de dos años a tres meses".

Además, ha señalado que "acabamos de dar un paso más al reconocer, por primera vez mediante una Orden, la tramitación preferente de la dependencia a los colectivos más vulnerables". "Ahora, los menores de catorce años, los mayores de 90, los enfermos de ELA y las personas en cuidados paliativos, entre otros grupos, tendrán acceso preferente y de manera directa a la tramitación del reconocimiento de la dependencia", ha añadido.

FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE LA DEPENDENCIA

En materia de financiación, López ha subrayado que la cifra destinada por la Junta a la dependencia asciende a 2.331 millones de euros, "el doble de lo aportado por el Gobierno de España, a pesar de que la ley obliga al Gobierno a financiar la dependencia al 50% con la Comunidad autónoma.".

En esta línea, ha incidido en "el compromiso de la Junta por fortalecer el sistema de la dependencia", como "demuestra el incremento de plazas en centros residenciales y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia". Así, en la presente legislatura se van a crear 6.885 nuevas plazas.

Igualmente, ha señalado que, "desde que Gobierna Juanma Moreno, el precio/plaza en centros de día y residencias acumula un aumento del 26% para personas mayores y del 32% de media en el caso de las personas con discapacidad desde 2019, cifras que contratan con las subidas del 0,30% para personas mayores y del 1,17% en personas con discapacidad que se llevaron a cabo en los últimos siete años del PSOE al frente de la Junta". Además, la titular de Inclusión Social ha detallado que "el precio/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) acumula un 28% de subida desde que gobierna Juanma Moreno, frente al 0% de aumento desde el año 2006 a 2018 del PSOE en el Gobierno andaluz".

La consejera también ha hecho referencia a la línea de ayudas de 134 millones de euros dirigida a entidades del tercer sector y ayuntamientos que "está permitiendo la puesta en marcha de más de un centenar de proyectos de construcción y ampliación de centros residenciales y centros de día en multitud de pueblos de Andalucía, con el objetivo de acercar el recurso a las personas".

"El cambio en el sistema está dando resultados con el esfuerzo de todos los andaluces, y a pesar del ataque permanente del Gobierno de España", ha enfatizado Loles López, para recalcar que "seguimos sin entender que el Gobierno de España niegue a Andalucía el 50% del pago de la dependencia, una financiación que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha firmado con el País Vasco".

"SE MUEREN PERSONAS SIN RECIBIR AYUDA"

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha señalado que su grupo "nunca ha dicho que gestionar este sistema sea fácil", pero ha considerado que "tratar de justificar los problemas actuales apelando a cómo estaba la situación en 2018 no consuela a quienes hoy viven una espera insoportable".

Nieto ha recordado que Andalucía "sigue entre las comunidades con mayores retrasos, con listas de espera por encima de la media estatal", mientras que la aportación relativa de la Junta al PIB "ha retrocedido".

También ha criticado que el Gobierno andaluz "catalogue como novedad medidas previstas en decretos de hace más de un año" y ha reclamado "modestia" para reconocer que el sistema "ha empeorado", apuntando a la dimisión del gerente de la Agencia de Dependencia como reflejo de una "transición mal diseñada" y "mal aplicada".

Desde Vox, su diputada Purificación Fernández ha acusado a la consejera de "presumir de cifras" mientras "se mueren personas sin recibir la ayuda". Ha denunciado que en lo que va de 2025 "han fallecido 5.029 andaluces esperando la dependencia" y ha cuestionado que se destinen "250 millones de euros al acogimiento de inmigración ilegal mientras nuestros mayores esperan casi dos años de media".

Para Vox, las medidas de tramitación preferente "son pura propaganda" y ha exigido que "los recursos de los andaluces se dediquen primero a los andaluces".

Por su parte, el portavoz socialista, José Luis Ruiz, ha calificado de "crítica" la situación, subrayando que Andalucía "lidera las demoras a nivel nacional con más de 43.000 personas pendientes, de las que 28.800 esperan valoración".

Ha añadido que "565 días de media suponen solo cinco días menos que en julio", lo que al ritmo actual "haría falta más de una década para cumplir los plazos de la ley". Ruiz ha destacado que "el Gobierno de España ha incrementado un 150% la financiación desde 2018, hasta superar los 700 millones", por lo que ha atribuido las demoras a la gestión autonómica.

También ha recordado que la dimisión del director gerente de la agencia en agosto refleja "un malestar profesional sostenido" por "decisiones adoptadas sin consenso con los trabajadores" y ha reclamado "transparencia en los datos y un refuerzo estable de personal".